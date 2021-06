J.R. August: 'Moj poziv je stvaranje glazbe, sebično bi bilo imati djecu da se o nama brinu u starosti'

Porinom ovjenčani glazbenik J.R. August najavio je čak tri nova studijska albuma - solo album za ovu jesen, album s bendom u 2022. godini te album na hrvatskom jeziku za koji će singlove početi objavljivati također sljedeće godine. J.R.-ova kreativnost definitivno ne poznaje granice,a kako nam je kazao, za sve je "kriva" pandemija, budući da je lani imao dovoljno vremena da razvrsta svu glazbu koju je radio prijašnjih 10 godina. Ono što je zanimljivo je da nakon albuma "Dangerous Waters" i kolekcije EP-ja "Still Waters" izdaje i novi solo album "Still Waters" ("Mirne vode"). Voda mu je, dakle, ponovno u fokusu.

- Za nadolazeći album izabrao sam "Still Waters" jer se svijet u zadnjih godinu i nešto dana do neke mjere zaustavio i sve je bilo neočekivano mirno. Imam velike planove za taj album, ali o tome još ne mogu govoriti jer još ništa nije dogovoreno. Album je praktički završen, samo ga treba snimiti, a zamišljen je kao album dueta. Kao goste na albumu ću zvati ljude koji su utjecali na mene svojim radom, svojim pjesmama i albumima na hrvatskom jeziku. Cijeli album sam napisao s točno određenim hrvatskim izvođačima na umu tako da ukoliko neki od njih neće htjeti sudjelovati na ovom projektu bit će to malo nezgodno. Ali, naviknuo sam na nezgodno i znam se brzo prilagoditi. To je jedna od vještina koje sam morao naučiti u ovom poslu, kazao nam je August koji je svjestan kako će ispasti da je album na hrvatskom radio radi toga da dođe do šire publike.

- U biti, to je i donekle točno, ali prvenstveno sam htio vidjeti mogu li napisati album na hrvatskom koji mi se sviđa i koji bih i sam želio slušati. Nekoć davno sam pisao pjesme na materinjem jeziku, ali sam se početkom dvadesetih prešaltao na engleski. Sad kad sam album završio i kada slušam te pjesme mogu reći da sam iznenađen i ponosan na ono što sam stvorio i mislim da će to biti jako dobar album. Cijeli album je nastao u počecima pandemije u 2020. u kratkom roku, a sada ga usavršavam u svom kućnom studiju gdje istovremeno radim i na "Still Waters" albumu koji je, naravno, na engleskom jeziku, kaže J.R.August, koji je sretan jer niti on niti itko od njegove obitelji nije imao problema s koronavirusom. Inspiracije mu nije nedostajalo, jer često voli boraviti sam sa svojim mislima, a odnedavno je mogao snimati i u svom kućnom studiju. Prošlog ljeta je proveo tri dana bez hrane u kućici u Gorskom kotaru.

- Pio sam vodu, i to puno vode, puno žive vode s izvora Kupe! Postio sam tri dana, da! Nisam jeo jer sam htio probati kako je to. U današnje vrijeme kad možemo imati skoro sve što želimo, gotovo u istoj sekundi kad to poželimo, čovjek polako gubi motivaciju, inspiraciju i postaje nezahvalan. Ja to nikako ne želim tako da sam počeo prakticirati 72 - satni post svakih nekoliko mjeseci. Sad mi je to već ušlo u rutinu i moram reći da je to fenomenalno. Treba se obrazovati i probati. Zdravoj mladoj osobi to ne bi trebao biti nikakav problem. U ta tri dana u Gorskom kotaru bilo mi je zapravo jako dosadno jer ti vrijeme u divljini prolazi sporije nego u gradu npr. Također, bio sam sam i nisam ništa jeo tako da su mi se ta tri dana činila kao tri mjeseca. Ali, znao sam da će biti tako, imam s tim iskustva, a upravo sam to i htio doživjeti. Mir, samoću, prazan želudac i zahvalnost. Inspiracija dolazi kasnije, kad je želudac donekle pun i kada filtriraš iskustva., kaže J.R. August, kojem su najveća podrška obitelj i dugogodišnja djevojka Jasmina, koja je prvi filter kada radi novu glazbu. Kako nam je otkrio, u posljednje vrijeme često razmišlja o braku i obitelji.

- Mislim da su djeca odličan izbor za ljude kojima je poziv da budu roditelji ili onima koji se osjećaju usamljeno na ovom svijetu. Moj poziv je stvaranje muzike i nikada se ne osjećam usamljeno. To ne znači da sam u potpunosti odustao od toga da imam djecu, ali definitivno neću imati djecu samo zato što se to podrazumijeva, zato kako bih svoje snove mogao proživjeti kroz njih ili zato da se jednog dana kad budem star to dijete ili djeca mogu brinuti o meni. To je jako sebično, mišljenja je glazbenik, koji i dalje radi kao nastavnik engleskog jezika.

- To je moj stalan izvor prihoda i još uvijek je viši od onog što zaradim od muzike. Moj je cilj u budućnosti živjeti isključivo od glazbe, ali ukoliko se to ne dogodi neću biti nesretan. Ja ću stvarati muziku ovako ili onako, uvijek. Moji učenici kažu da vole moju glazbu, ali ja im ne vjerujem. To što ja radim nije primjereno njihovoj dobi niti znanju, ali možda će se jednog dana i neki od njih zainteresirati za ono što ja radim. To što sam osvojio nagrade i što se o meni piše je njima najinteresantnije, ali im uvijek govorim kako se u životu moraju odlučiti za ono za čim osjećaju strast, a ne za ono što će im donositi isključivo popularnost i/ili novac, dodao je August, koji je sretan da se ponovno vraća koncertnim aktivnostima.

- Sretan sam jer imamo desetak koncerata u lipnju i srpnju, čemu se nisam nadao početkom ove godine! 5.6. i 6.6. smo u Zagrebu, na Ljetnoj pozornici Tuškanac. 26.6. smo na Tvrđavi Sv. Mihovila s Pipsima, a tamo 12.10. u Lisinskom, na koncertu koji je već treći put odgođen. Imat ćemo i mini turneju po državi, uključujući Čakovec, Ogulin, Umag, Knin, Jelsu, Kaštela i Vodice, zaključio je August.

