Ivana Mišerić otvorila dušu, ispričala kako se nosi s gubitkom majke i otkrila sve o novoj vezi

Voditeljica Ivana Mišerić bila je jedna od osmero kandidata u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato", čiju ćemo finalnu epizodu gledati u nedjelju na Novoj TV. Ivana je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju govorila o snimanju showa, ali i o privatnim stvarima. Usred pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu Ivana je ostala bez majke a u razgovoru je rekla kako se osjeća.

- Na trenutke dobro, na trenutke se gubim. Više ni ne znam što znači emocionalna ravnoteža, ako izvrtim cijelu prošlu godinu i pola ove, toliko je sve slojevito da je jako izazovno naći neki zdravi balans u glavi i duši jer slojeva je previše, teško se iščupati. Tražim još neki svoj mir koji će me zadovoljiti i staviti stvari na mjesto, trudim se, radim na tome. Treba jako puno razgovarati sa sobom, čitati, čistiti rane i dati im zraka da zacijele... naći neki smiraj. Nekada vidim napredak, pa iznenada dobijem osjećaj da stojim na mjestu i ne mogu uloviti konce života. I onda opet dođe neki zalet... Tako je svakome, vjerujem, u nekom životnom razdoblju, nisam ništa drugačija od ostalih, rekla je Ivana i dodala kako joj je u oporavku pomogao i show.

- Nisam sigurna je li antistres terapija izraz koji bih iskoristila, stres je bio konstanta koje se nisam niti pokušavala riješiti, nije to bilo vrijeme za odmor i opuštanje, nego okupacija organizma. I to mi je trebalo. Grublje od toga bih rekla i privremeni bijeg. Opustili su me ljudi, proces stvaranja me pozitivno umarao, vjerujem da za sve postoji razlog. Krenula sam veselo i bezbrižno u novu TLZP avanturu i onda sam u jednom trenutku počela paralelno voditi dva života, jedan na sceni, jedan privatno... pomoglo mi je u nekom smislu da sačuvam glavu, dodala je voditeljica.

U svemu što je prolazila najviše joj je pomogao novi i poseban muškarac u njezinom životu.

- Iako s nekom rezervom pričam, ne zbog sebe, nego zbog njega. Želudac i srce su moj kompas. Kroz neko sazrijevanje i odnose s ljudima stvaraš svoju sliku ljubavi i očekivanja od partnera. Ni sama nisam znala kakva je to točno vizija, vodiš se osjećajem, nema priručnika za to i vjeruješ da postoji taj netko, negdje, s kim se zrcališ. Vjerujem u sudbinu, energiju i prvi dojam. Nismo se osvajali, lovili, nego smo se pronašli. Čovjek me odveo u dijelove mene u kojima nisam nikada bila. Izdvajati jedan ili više detalja koji su me osvojili bilo bi nepošteno u odnosu na cijelu našu priču koja ima toliko nijansi. Kažem vam, ja ga ne mogu ispričati, rekla je Ivana.

VIDEO: Aleksandar Stanković: 'Prva cura me ostavila zbog Isusa, s njim se teško boriti'