Iza kulisa spektakla u Opatiji: Jacques se fenirao, Šajeta bodrio najmlađu pjevačicu...

Spektaklom pod nazivom „Samo jednom se ljubi – sjećanje na Ivu Robića“ sinoć su otvoreni Glazbeni dani HRT-a 2020. u Opatiji. U već poznatom Centru Gervais Jazz orkestar HRT-a s gostima pjevačima u povodu skorašnje 20. obljetnice smrti legendarnog pjevača i autora s impresivnom domaćom i međunarodnom glazbenom karijerom održao se koncert na kojem su pjesme izvodili Jacques Houdek, Marko Tolja, Goran Karan, Matija Cvek, Boris Štok, Gina Damjanović iz Detoura, Nika Turković, Šajeta i djevojčica Klara Srok, Ivana Srbljan, Gelato Sisters i Ana Opačak.

Tom prilikom našli smo se u backstageu dvorane Gervais gdje smo vidjeli kako izgledaju trenuci ispunjeni tremom i uzbuđenjem prije izlaska na pozornicu. Prvo na koga smo naišli bio je raspjevani Jacques Houdek, koji je predano fenirao kosu, dok ga je frizerka strpljivo češljala sve dok on nije odlučio da je sasvim u redu što su zajedno napravili. Odlično raspoložen bio je i Marko Tolja, pjevač koji je otvorio večer s pjesmom "Samo jednom se ljubi", a nakon silaska s pozornice nastavio je zbijati šale sa mladim pjevačem Matijom Cvekom i glazbenim kolegom iz Rijeke Borisom Štokom. Iako je bio dosta umoran, Boris je s nama podijelio anegdotu s nedavnog snimanja spota u kojem je bila i glumica Nataša Janjić.

- Snimali smo u jednoj vili koja ima strmi prilaz i prevrnuo se kamion za rasvjetu i ostali smo zabarikidirani ona (Nataša), njezin suprug i ja s ekipom čitavu noć – prepričava nam pjevač kojeg danas već čeka novi angažman, odnosno koncert u Splitu.

Neki su se upjevavali u mraku i nestrpljivo čekali red da otpjevaju jednu od legendarnih pjesama Ive Robića njemu u čast, a najmlađa i ujedno najslađa pjevačica te večeri zasigurno je bila desetogodišnja Klara Srok koja je duetom „Tata kupi mi auto“ sa Šajetom osvojila cijeli Gervais. Učenica je četvrtog razreda osnovne glazbene škole i na naše upite bila je pomalo stidljiva, što smo joj oprostili jer ipak se pripremala za veliki nastup pred punom dvoranom.

Za atmosferu u backstageu najviše su bili zaslužni rasplesani Šajeta koji je nasmijano bodrio mladu kolegicu, a nije nedostajalo ni smijeha za vrijeme prijenosa uživo. Program je vodio Robert Ferlin, a sve se ravnalo pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, brata poznatog violončelista Stjepana Hausera. Voditelju se tijekom najave dueta Matije Cveka i Nike Turković dogodio lapsus linguae te je najavio Niku Cveković, čime je ovaj par svojevrsno vjenčao. Odmah se on ispravio u najavi, ali Matija i Nika su se dobrano nasmijali.

-Kad sam shvatio što je rekao, to me još više potaknulo – govori nam Cvek, a Nika se kraj njega smije zbog komentara da su ih praktički vjenčali. -Isprva sam mislila da mi se učinilo i da sam krivo čula, ali sam shvatila da nije tako! – smije se ona i na pitanje je li Matija zet za poželjet, nasmijala se još glasnije. -Oh, kako da ne – kaže nam i otkriva da nažalost ne ostaju danas u Opatiji gledati nastup izvođača na Dori u dvorani Marino Cvetković.

Podsketimo, nakon što su glazbenici sinoć pjevali u čast Ivi Robiću, u nastavku manifestacije „Glazbeni dani HRT-a istih u dvorani Marino Cvetković održat će se izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora 2020 gdje će se za odlazak na Eurosong u Rotterdam boriti čak 16 izvođača.