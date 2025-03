Iza grupe Lelek koja je nastupila u finalu Dore stoji ovaj bivši natjecatelj Big Brothera

LELEK je hrvatski glazbeni sastav koji je sudjelovao na Dori 2025. s pjesmom "The Soul of My Soul". Pjesma je rezultat suradnje skladatelja Filipa Lackovića i tekstopisca Tomislava Rose. Pjesma "The Soul of My Soul" donosi emotivnu priču o unutarnjoj borbi i izdaji. Tekst pjesme izražava duboke osjećaje boli i nade, s refrenom koji glasi: "You take it all, you take the soul of my soul". Ime LELEK odabrale su jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Cilj im je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

- LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom - objasnili su. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na ovogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.

Kada je ulazio u Big Brother Roso je rekao kako ga prijatelji zovu Rosy. Visok je čak 205 centimetara, a isticao je tada kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav je tada rekao kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Za sebe je govorio kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik.

