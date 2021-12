Dubrovčanka na Miss Universe u Izraelu: 'Moramo biti cijepljeni i nositi maske. Bez paziteljice ne smijem napustiti ni sobu'

Sredinom srpnja, kada je stigla u Smaragdnu dvoranu zagrebačke Esplanade na finalni izbor za Miss Universe Hrvatske, nije ni sanjala da će za malo više od četiri mjeseca putovati u Izrael na 70. svjetski izbor za Miss Universe. Studentica managementa u turizmu Ora Antonia Ivanišević (20) 28. studenog stigla je u Jeruzalem, a svaki dan ispunjen joj je obvezama. No, ništa u ovo pandemijsko vrijeme nije jednostavno pa je tako i izbor postavio svoja epidemiološka pravila kako bi zadržao sigurnost da će sve proći u najboljem redu na finalnoj večeri. Sve djevojke, njih 78, moraju obavezno biti cijepljene s dvije doze, pa i booster ako je prošlo šest mjeseci od posljednje. Ipak je to Izrael, zemlja koja je prva uvela cijepljenje booster dozom. Obavezan je i PCR test po dolasku, a i samoizolacija od 24 sata. No, ništa ne može lijepoj Dubrovčanki upropastiti činjenicu da se usred pandemije nalazi na Bliskom istoku, u svetom gradu triju velikih religija, u kojemu će se 12. prosinca natjecati da postane Miss Universe svijeta.

Stigli ste u Izrael. Kakva je atmosfera među vama curama?

U Izrael sam stigla u nedjelju popodne. Odmah na aerodromu su nam iz Miss Universe Organization organizirali PCR testiranje nakon kojeg su nas prevezli do hotela u Jeruzalemu gdje smo 24 sata provele u samoizolaciji dok nismo dobile negativne rezultate. Sve smo jako uzbuđene i sretne što smo ovdje i nadm se da će sve proći u najboljem redu.

Jeste li već imali vremena prošetati malo gradom, sjesti u koji lokalni kafić, restoran, klub?

Nakon što smo sve prošle 24-satnu karantenu i još jednim testiranjem dokazale da smo negativne, počeo je i službeni program priprema. Nama nije dozvoljeno samostalno ići u grad, no zato je izraelsko Ministarstvo turizma u suradnji s Miss Universe Organization za nas pripremilo zaista bogat program razgledavanja Jeruzalema, naravno u pratnji osiguranja i TV kamera jer se sve snima za potrebe produkcije. Posjetile smo Davidovu kulu , Baziliku Svetoga groba, Israel Museum, nacionalni muzej Izraela koji je jedan od najvećih na svijetu. U srijedu smo imale večeru u nekadašnjem prvom željezničkom kolodvoru u Jeruzalemu odakle su vlakovi nekada vozili čak i do Sirije i modnu reviju a nakon revije after party, za koji mislim da nam je zaista trebao.

Kakva atmosfera vlada u Izraelu s obzirom na koronavirus, kako se ljudi ponašaju? Ima li protivnika cijepljenja i mjera na ulicama kao u Europi?

Dok smo boravile u gradu, stekla sam dojam da Izraelci vode koliko god je moguće normalan život u okolnostima u kojima se cijeli svijet nalazi. U zatvorenim prostorima se obavezno nose maske, a za pristup na veća događanja obavezne su covid potvrde.

Foto: Privatna arhiva

Prate li se i tamo svaki dan broj novozaraženih i onih u bolnicama?

Raspored nam je toliko natrpan, pa zaista nemamo vremena ni otvoriti televiziju u sobi, tako da nisam upoznata s njihovim brojkama.

Mjere su tamo podosta stroge. Svi moraju imati dvije doze cjepiva, a ako je prošlo 6 mjeseci od druge doze, onda još jednu booster dozu.

Nakon što je objavljeno da će Izrael biti zemlja domaćin 70. izbora Miss Universe, uskoro su sve direkcije i mi pobjednice svojih nacionalnih izbora dobile dopis od Miss Universe Organization u kojem je jasno bilo navedeno da ni jednoj od nas neće biti dozvoljen ulazak u Izrael bez dokaza o cijepljenju, tako da sam i ja svoju prvu dozu dobila u rujnu, a drugu dozu krajem listopada. I naravno, prije puta sam napravila PCR test.

Kakve su mjere još na snazi na izboru? Morali ste i u samoizolaciju? Čega se još pridržavate na probama? Koliko često morate raditi PCR testiranje?

Odmah na aerodromu su nam organizirali prvo testiranje po slijetanju u Tel Aviv, pa potom samoizolaciju od 24 sata dok nam nije stigao negativan PCR test, no kako je Miss Francuske bila pozitivna, sutradan su nas opet sve testirali i poslali u samoizolaciju po drugi puta. Probe će nam početi tek po dolasku u Eilat, kamo putujemo 4. 12.

Kakve su mjere općenito u gradu, s obzirom na rad obrta, raznih institucija, nošenja maski?

Koliko sam uspjela vidjeti dok su nas vodili u stari Jeruzalem, sve trgovine su otvorene, a u zatvorenim prostorima se obavezno nose maske. Mi maske nosimo i na otvorenom jer smo stalno u grupama.

Foto: Miss Universe Organization/Benjamin Askinas

Izrael je prva zemlja koja je uvela booster cijepljenje i od tada su znatno smanjili broj novozaređenih. Osjeti li se doza olakšanja u zemlji, vjeruju li ljudi da im je pomogla booster doza za borbu s novim valom? Što vi mislite o njihovom načinu borbe s virusom?

Mislim da svatko od nas treba pridonijeti tome da se smanji mogućnost širenja virusa na način kako nas od samih početaka uče epidemiolozi: držanjem razmaka, izbjegavanjem masovnih okupljanja, nošenjem maske u zatvorenim prostorima i u situacijama kada ne možemo držati razmak te naravno cijepljenjem.

Hoće li moći posjetiti druge gradove, imate li mogućnost izleta?

Nakon Jeruzalema odlazimo u Eilat, grad resort smješten na samom jugu Izraela, na tromeđi sa Egiptom s jedne i Jordanom s druge strane, na obali Crvenoga mora . Nadam se da ćemo tamo imati barem jedan izlet u pustinju ali i posjet plažama Crvenog mora.

Kako izgleda jedan tipičan dan tamo?

Tipičan dan izgleda otprilike ovako: nakon buđenja oko 6 ujutro, šminke i frizure koju same radimo za svakodnevne aktivnosti, idemo na doručak, sve pod budnim okom naših shaperon ili paziteljice. Svaka grupa od po 4 djevojke ima po jednu shaperon bez koje ne smijemo napuštati svoju sobu i kat na kojem smo smještene. One nam svaku večer daju raspored za idući dan. Ovih prvih nekoliko dana imale smo registrations & fittings, razna snimanja za potrebe produkcije i društvenih mreža, posjet gradu i snimanja na lokacijama, modnu reviju. Kad dođemo u Eilat, tada nas uglavnom očekuju cjelodnevne vježbe koreografije.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li se već sprijateljili s nekim curama? Što one kažu o koronavirusu u svojim zemljama, kako je njima?

Najviše sam se sprijateljila s Namibijom, ona mi baš paše i razumijemo se najbolje jer i ona odlično priča engleski, pa se i šalimo i zezamo. Osim Namibije jako sam si dobra sa svojom cimericom miss Grčke, te sa misicama Gane, Tajlanda, Laosa i Singapura.

Kad razgovaram s ostalim djevojkama, vidim da smo mi u Hrvatskoj sretni s mjerama koje nam ipak dozvoljavaju donekle normalan život. Neke od njih nisu ni imale izbor kao mi u Hrvatskoj, već su odabrane na virtualnim castinzima ili su bile prva ili druga pratilja misici iz 2019. godine.

Foto: Miss Universe Organization/Benjamin Askinas

Glavna tema ove godine je globalno zatopljenje. Što ćete reći na tu temu?

O klimatskim promjenama smo govorile i u mojim Instagram storyjima, a to je na neki način i glavna tema ovogodišnjeg izbora i svi pričamo o tome. Moj odgovor će se bazirati na modernizaciji rješenja i pronalazak inovativnijih sredstava i načina da se globalno zatopljenje zaustavi.

S kojom haljinom ćete nam se predstaviti? Jesu svi outfiti spremni?

Sve je spremno i jako sam uzbuđena što ću na svjetskoj pozornici prošetati u haljinama hrvatskih dizajnera. Večernju haljinu za natjecanje kreirala je Matija Vuica, a nacionalni kostim koji predstavlja prelijepo Jadransko more i naše Elafite kreirala je Džemila Dilberović iz Dubrovnika.

Kakva očekivanja imate od izbora?

Svjesna sam da je konkurencija izuzetno velika, da su tu neke velesile u svijetu izbora ljepote poput Venecuele ili SAD-a koji imaju najviše pobjeda do sada, no svjesna sam i svojih vrijednosti. Puno sam radila na sebi, trudila sam se dobro pripremiti i nadam se da će to vidjeti i članovi žirija. Voljela bi ući u top 20, pa i u top 10.

Aktivni ste i na društvenim mrežama gdje ste inicirale par liveova o aktualnim zbivanjima, a uključili ste i ostale misice. Odakle ideja za to i kako je to sve izgledalo?

Miss Universe već dugo vremena nije samo izbor najljepše djevojke. Od nas se traži da budemo društveno angažirane, da pokušamo napraviti neke promjene, a da bi do promjena došlo, moramo početi od sebe samih. Uzelo mi je puno vremena i truda dogovoriti se oko tema te na kraju i koordinirati ostale misice iz različitih dijelova svijeta, uskladiti vremenske zone. Ono što je najbolje od svega toga jest to što su to primijetili i u Miss Universe Organization, pa sam dobila pohvale osobno od predsjednice Paule Shugart. Nazvala me i čestitala mi na odlično odrađenom poslu.

Dokad ste u Izraelu i što za vas znači ovo iskustvo?

Finalni izbor Miss Universe će se održati u noći s 12. na 13. prosinca, kako bi izravan prijenos išao na FOX TV-u u prime time terminu na istočnoj obali SAD-a, tako da se u Hrvatsku vraćam 14. prosinca u popodnevnim satima. Sudjelovanje na izboru Miss Universe je zaista iskustvo koje se više nikada neće i ne može ponoviti i kao takvo će mi zauvijek ostati u sjećanju. Najvrednije od svega su nova prijateljstva s djevojkama iz cijeloga svijeta i sigurna sam da ćemo zauvijek ostati u vezi.

VIDEO>>Glumac Alec Baldwin u prvom intervjuu nakon ubojstva snimateljice na setu: “Netko je stavio pravi metak u pištolj. Netko je odgovoran za to što se dogodilo. Ne mogu reći tko je to, ali znam da nisam ja”