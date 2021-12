Slavni glumac: 'Išao sam po kći u školu, a on me napao nožem. Imao sam slušalice u ušima i nisam primijetio'

Glumac Bradley Cooper (46) otkrio je da su ga u New Yorku prijetili nožem. Naime, Bradley je sudjelovao u podcastu 'Armchair Expert' kojeg vodi Dax Shepard, te otvoreno pričao o svom životu.

- Često sam šetao po ulicama New Yorka sa slušalicama u ušima, prije pandemije naravno. Jedan dan sam se vozio podzemnom željeznicom oko 11:45 kako bih pokupio svoju kći Leu koja je tada imala četiri godine iz škole ruskog i neki čovjek mi je zaprijetio nožem . kazao je Cooper.

- Bilo je skroz ludo, shvatio sam da sam se previše opustio - dodao je glumac.

- Nisam obraćao pažnju ni na što, bio sam skroz na kraju vagona. To sam obično radio nesvjesno, samo išao do kraja vagona. Onda sam osjetio da mi netko prilazi. Bio sam siguran da se samo želi slikati ili nešto. No, kako sam se okrenuo prema njemu vidio sam nož - prisjetio se Cooper.

Oružje koje je vidio opisao je kao 'krasan nož' na kojem se vidi da je imao neku povijest.

- Ne sjećam se kakvu sam glazbu slušao, samo znam da me zaprepastilo što je počinitelj bio tako mlad.

Iako su ga učili da nikada ne bježi od nekoga tko mu prijeti oružjem, Bradley je pobjegao iz podzemne.

- Trčao sam i skrivao se, a on me neko vrijeme pratio. Onda sam izvadio mobitel pa sam ga uslikao i sliku pokazao policajcima koji su sjedili u prvom vozilu kojeg sam vidio na ulici - rekao je glumac i nastavio:

- Policajac me više puta pitao jesam li ubod i da provjerim jesam li uboden. Meni je to bilo čudno, no dogodi se da ljude probodu nožem i oni od šoka ne osjećaju da se to dogodilo. Pogledao sam imam li kakvu ozljedu, a kad sam shvatio da nemam vratio sam se u podzemnu i otišao sam pokupiti kći - zaključio je 46-godišnjak.

