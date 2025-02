Ivana Paradžiković objavila fotku na kojoj je u badiću i pokazala nevjerojatnu liniju, uživala je na plaži u Maroku

Poznata hrvatska televizijska voditeljica, urednica i novinarka Ivana Paradžiković, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu djelić svoje avanture u Maroku. U nizu fotografija i videa, Ivana je otkrila čari mjesta Sidi Kaouki, gdje uživa u suncu, plaži i druženju s lokalnim stanovništvom. "Deve, konji, koze, psi, surferi…Svi su na plaži" napisala je voditeljica koja se fotkala u badiću.

Ivana, koja je nedavno postala voditeljica LOOD podcast specijala, a poznata je i po svom dugogodišnjem radu na Novoj TV, podijelila je ranije s pratiteljima svoje iskustvo susreta s lokalnim stanovništvom, opisujući duhovite anegdote i toplinu koju je doživjela.

Rekla sam mu: "Salam alejkum, mir s tobom." Odgovorio je: "Alejkum salam." I onda mi je maca skočila u krilo. Još sam svašta nadrobila, pa se primio za glavu i umro od smijeha – što ga je snašlo! Ljudi u Maroku me oduševljavaju! Dogurali smo do Essaouire, grada vjetrova, surfera i vrhunske ribe. Prava je atrakcija ujutro gledati grad kako se budi – ribare i galebove koji izvode svoju uigranu predstavu, trgovce koji pripremaju štandove u medini, UNESCO-voj baštini, koja miriše na tamjan i svježe skuhanu mentu. Ovdje nitko ne trči za vremenom. Sve se odvija, čini mi se, u ritmu oceana. Sve je pomalo. Sjela sam u marokanski restoran, naručila msemmen – njihovu palačinku, zapravo pogaču – pa je umačem malo u namaz od slanutka, malo u arganovo ulje i ližem prste koliko je ukusno. Promatram ljude – zamotane Marokanke, razodjevene turistkinje – i mislim si: koliko te definira komad planeta na kojem si rođen?" napisala je Ivana.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su hvalili fotografije, opisujući ih kao "divne" i "pune emocija". Jedna je pratiteljica čak zahvalila Ivani što joj je oživjela uspomene na vlastiti posjet Maroku.

Podsjetimo, Ivana se prije nekoliko dana uputila na putovanje te o tome obavijestila pratitelje. Paradžiković je prošla Italiju, Francusku i Španjolsku. Tim povodom na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija ispred sa Sredozemnim morem u pozadini. U opisu objave pratiteljima je otkrila dosadašnje dojmove:

- O, kakav ponedjeljak. Iza mene Mediteran, ispred Atlantski ocean. Tarifa, Španjolska. Prevalili smo 2700 kilometara do sada. Ovdje kasno sviće, tek iza 8 pa sam budna od mraka. Skuhala sam kavu i bacila se na posao. Nagon me tjera da planiram, iako ovo putovanje i jest protuotrov za život kakav sam vodila. Naučiti se prepustiti svemu sto skitnja nanese. U kombiju je i kuća i pos’o. Maštala sam o ovakvim trenucima. O ponedjeljcima bez grča u trbuhu. Znate o čemu pričam? U kampu smo, plan je predahnuti prije nastavka putovanja - napisala je Ivana u kojoj fazi putovanja se nalazi.

U komentarima su uslijedile pozitivne reakcije pratitelja: - "Motiviraš me na isto", "Ponedjeljci bez grča? Ne znamo o čemu pričaš", "Pravi, istinski život", "Bome dobar ponedjeljak", "Koliko volim i uživam u svakoj tvojoj objavi!", "Sloboda!" - samo su neki od komentara.

