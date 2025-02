Marija iz 'Ljubav je na selu' pronašla srodnu dušu: 'Idem na njegove utakmice, osvaja me iz dana u dan'

Mariju Horvat domaća publika imala je priliku gledati u showu 'Ljubav je na selu', u kojem je boravila na farmi kod Tonija Petričevića. Između njih nije se rodila ljubav i farmer je na kraju završio sa sadašnjom zaručnicom Valentinom, no Marija sada otkriva da i u njezinom ljubavnom životu ima promjena.

- Istina je da postoji nova ljubav u mom životu. Upoznali smo se putem društvenih mreža. Iako zvuči površno, kod nas to nije bilo tako. Odmah smo pričali o svim temama i kad smo vidjeli da imamo puno zajedničkih interesa i sličan način razmišljanja te slične ciljeve u životu odlučili smo se upoznati - izjavila je u razgovoru za RTL.hr pa ušla u detalje:

- Sve je teklo spontano, a upoznali smo se baš na njegov rođendan. Kroz smijeh ga zezam da barem znam da nikad neće zaboraviti godišnjicu kad smo se upoznali. Kliknuli smo od početka. Mislim da je to i u ovim godinama normalno pogotovo kad znamo što želimo - kaže Marija i dodaje da s novim dečkom dijeli karakternu sličnost i ljubav prema dinamičnom životu.

- U mnogim intervjuima su me pitali koji je moj tip muškarca, volim visoke dečke, sportski građene. Tako da mi se svidio odmah na prvu, a naravno karakter je puno bitniji tako da me osvojio u potpunosti svojom iskrenošću i pažnjom. S nekim jednostavno odmah klikne sve bez nekih komplikacija, stvari se jednostavno dogode. Rekla bih da me osvaja iz dana u dan, za Valentinovo me iznenadio bijelim ružama. Odmah je zapamtio da ne volim crvene. Jako se trudi, a dosta vremena provodimo zajedno. Iako ne živimo u istoj državi, viđamo se često, vježbamo zajedno, volimo oboje aktivni način života, odemo u terme, igramo društvene igre, odemo na izlet. Izlaske vikendima sam zamijenila odlaskom na njegove utakmice. Ne ću vam baš sve otkriti pa ću njegovo ime zadržati za sebe - ispričala je bivša kandidatkinja.

Podsjetimo, u showu "Ljubav je na selu" kod Tonija je kao iznenađenje stigla Marija, a Valentini se to baš nije svidjelo. "Ne primamo goste", rekla je . "Nenajavljene", dodao je Toni. Ovako je Horvat komentirala doček na Tonijevom imanju i ponašanje Valentine i farmera. "Valentina je po prirodi takva da ne ostavlja puno prostora ikome za interakciju s Tonijem. Dosta je posesivna. Ne mora to biti loše ako njemu ne smeta. Kompliment mi je da je rekla da je očekivala ružniju curu", ispričala je.

Ipak, priznala je da joj nije bilo svejedno. "Bila je neugodna situacija, bojala sam se da me ne pošalju kući. Dosta sam sigurna u samu sebe pa mi to nije ništa pretjerano zasmetalo jer sam pretpostavljala da će biti ok", rekla je Marija.

Osvrnula se na Tonijevo ponašanje. "Toni je dosta suzdržan, ispričao se jer nije dobar domaćin. Njegova komunikacija je prijateljska", ispričala je. Komentirala je odnos Tonija i Valentine. "Jako se brzo to odvilo kod njih. Ja ne srljam tako brzo u odnose, no to je njihova odluka", rekla je.

