Ivana Paradžiković nestala s Instagrama, doznali smo što se dogodilo

Televizijska voditeljica i urednica Ivana Paradžiković (41) donedavno je bila aktivna na društvenim mrežama, stoga je njene pratitelje iznenadilo kada je odjednom prije sedam dana nestala s Instagrama.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o hakerskom napadu, kakav su imali još nekoliko poznatih osoba u regiji. Posljednja u nizu bila je Konstrakta, predstavnica Srbije na Euroviziji, koja je ostala bez Facebooka i Instagrama. Prije nje s istim problemom susrele su se i Neda Ukraden, Lejla Filipović, Danijela Martinović, Mate Janković, Sandra Perković i Nika Fleiss.

Od Ivane Paradžiković pokušali smo saznati što se dogodilo, no od njenog odvjetnika Saše Pavličića Bekića samo smo dobili izjavu kako nemaju komentara.

Podsjetimo, uz novi televizijski angažmana Una TV Ivana je dobila još jedan posao i tako će uskoro svoje novinarsko znanje prenositi mlađim generacijama na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje će predavati kolegij istraživačko novinarstvo.

Paradžiković nije otkrila koji su razlozi odlaska s Nove TV, ali u jednoj objavi na Instagramu prije par mjeseci znakovito je napisala: "Reći ću vam jednu stvar o sebi. Nikada nisam kičmu savijala. Ni kada mi je glava bila na panju niti kada je egzistencija visila o niti. Jer kada je istina u pitanju, kompromisa nema. Pitaju me čija sam sada? Svoja! Uvijek bila i bit ću. To je jedino sto vam mogu jamčiti. Ime i obraz su moja najvrednija imovina i s time se ne planiram kockati. Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi!"

VIDEO: Dobitnika Večernjakove ruže Tina Kovačića dočekali bakljadom u Osijeku