Ivan Alduk: 'Ja sam perfekcionist! To je moja Ahilova peta, ali i pogonsko gorivo'

Tko je ikada razgovarao s modnim kreatorom Ivanom Aldukom, značajno će podići obrvu na njegovu tvrdnju kako je on "fetivi Splićanin". No, treba mu vjerovati, jer uz Split ga vežu one najvažnije godine - formativne. Taj rođeni Drnišanin iz svog je grada, zbog rata, bježao kao dječak, iako kaže da su sjećanja na sve što je bilo prije rata idilična i bezbrižna:

- Moje djetinjstvo je bilo obilježeno ratom, bijegom iz Drniša i pet godina izbjeglištva. To me obilježilo i na dobar i loš način. Ali to je istovremeno i stvorilo moju životnu poziciju u kojoj uvijek nastojim od svega stvoriti nešto dobro, nešto ljepše. Iz te sam želje, koja je odavno i moj životni pokretač, valjda i postao modni dizajner - priča Ivan.

Gimnazijske dana proveo je na splitskom Pazaru. Završio je Petu splitsku gimnaziju i tijekom nje otkrio posao koji će postati njegov istinski poziv, o čemu kaže:

- Oduvijek sam bio kreativac, ali sam u mladosti mnogo više naginjao ka arhitekturi koju i danas obožavam i upijam kao spužva. No, tijekom gimnazijskih dana otkrio sam rad Alexandera McQueena i tu je počela moja opčinjenost modom. On me svojim djelima uvukao u taj svijet koji ne istinski osvojio.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 09.01.2020., Zagreb - Modni kreator Ivan Alduk."nPhoto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Iz Splita put ga je doveo u Zagreb, gdje je upisao Tekstilno-tehnološki fakultet, smjer modni i tekstilni dizajn, te vrlo rano počeo raditi. Prisjeća se kako je bio buntovan učenik i student, uvijek spreman za markiranje i spačke, jedan od onih koji se teško miri s objašnjenjima: "zato", što ga je uvijek stavljalo u poziciju kolovođe. Svoju prvu reviju imao je zimi 2007. godine, kao student druge godine TTF-a. Danas zna da je i tada tražio akciju, jer ga samo teorija me nije mogla zadovoljiti.

- Nakon natjecanja za mlade dizajnere odmah sam krenuo s revijama na Cro-à-Porteru i Fashion.hr-u, kaže, ali i priznaje kako se revija i svog toga glamuroznog šušura koji ih prati vrlo brzo zasitio. Bio je to, tvrdi, show zbog showa, a izostajao je poslovni aspekt cijelog posla, što je (srećom) on uvidio kao vrlo mladi dizajner.

- Sve se svodilo na medijsku priču i pompu, Zato sam se odlučio maknuti od toga i pronaći neki svoj put. Tada sam krenuo raditi projekte po svom rasporedu, predstavljati ih kroz modne kampanje koje su mi snimali najbolji hrvatski fotografi - objašnjava, te kaže kako je veliki uzlet u poslu postigao 2013. godine, kada je u svoj rad uveo liniju vjenčanica. Cijelo to vrijeme radio je puno, ne samo na svom brendu već je odradio i puno suradnji s drugim brendovima i firmama, radio i razne dodatne projekte, zbog čega kaže kako od 2007. godine, i svoje prve revije, zapravo nije stao. Niti je zadnjih nekoliko godina išao na godišnji odmor.

Foto: Marko Lukunic/POSEBNA PONUDA 02.07.2020., Zagreb - Trgovina modnog kreatora Ivana Alduka. "nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na pitanje koliko je bilo teško stvoriti ugled, renome, ime Alduk, odgovara:

- Na tom je putu najvažnije shvatiti da se nikada ne može živjeti na lovorikama. Stalno treba raditi, graditi i sebe i brand, i pri tome se na zamarati mislima o tome kako je sve to jako teško. Treba dati sve od sebe. Ja osobno sam perfekcionist, nikad nisam u potpunosti zadovoljan. To je moja Ahilova peta, ali i pogonsko gorivo. Znao sam da izborom kvalitete i određene modne estetike biram teži put, ali uvijek sam znao da je to ispravan put. Svaki projekt, kolekcija, modna kampanja uvijek je pomno osmišljen, suradnici pažljivo izabrani i adekvatno plaćeni. Na svakoj kolekciji radim mjesecima i zbog toga mi nisu važni ne samo suradnici, već i ambasadori branda, kao i činjenica na kakvim se događajima te žene pojavljuju u mojim kreacijama. Zbog toga sam izmislio i realizirao poznate Alduk božićne večere, koje su uvijek mamile uzdahe u javnosti.

Na trenutak ga, dok pričamo o kolekcijama i godinama koje su prošle, vraćam prema počecima i pitam kada je, i kako, odlučio da će se posvetiti prvenstveno svečanoj odjeći, a kasnije i vjenčanicama, a on objašnjava:

- Moje početne kolekcije su, na mnogo načina, bile čisti bunt. Bio je to glam rock koji je pomicao granice. Mislim da mladi dizajner, kada stvara novi brand, baš to i treba raditi. Treba se znati nametnuti. No, s druge strane, kada se nametneš, potrebno je znati ponuditi proizvod koji će biti tražen, koji će naći svoje tržište. To je ključno za opstanak svakog kreatora, ali i nastavak njegovog rada. Naravno, svi znamo da mnogo više pazimo, pa i trošimo, kada biramo odjeću za neku posebnu prigodu. Dakle stvar je jednostavna, modni brand živi i razvija se od prodaje, a ja sam se tome u potpunosti prilagodio. Danas nudimo RTW liniju svečane odjeće, BRIDAL liniju unikatnih vjenčanica, a od prošle godine i CRUDISE liniju dnevne odjeće za odmor, koja je doživjela instant uspjeh i pokazala se odličnim modnim odgovorom na zamke pandemije, koja je ljude zatvorila u domove i modu svela na niske grane.

Zbog mnogih poznatih žena koje nose njegove večernje haljine, ali i zbog bezbroj mladenki koje je odjenuo za "najvažniji dan u životu", čak i oni koji ne mare mnogo za modu znaju da je Alduk kreator koji jamči sasvim posebnu viziju ljepote kada je riječ o vjenčanicama. On objašnjava:

Foto: Marko Lukunic/POSEBNA PONUDA 02.07.2020., Zagreb - Trgovina modnog kreatora Ivana Alduka. "nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Radim moderne vjenčanice lišene kiča i suvišnih detalja. Žene to znaju prepoznati. Uz to jako pazim na način na koji predstavljam svaku svoju novu kolekciju vjenčanica i uvijek je mnogo truda uloženo u njihovo lansiranje. Kolekcije vjenčanica uvijek predstavljam kroz neobične modne kampanje, koje su sasvim netipične za hrvatsku modu, poput primjerice kampanje s plišanim "medvjedićem" koji je bio visok 4 metra ili pak crno-bijele kampanje koju smo snimali s tamnoputom manekenkom bez kose. Takvi projekti se pamte.

I dok listamo kroz sjećanja sve genijalne fotografije njegovih kreacija koje oboje pamtimo, pitam Ivana koja mu je kolekcija bila najvažnija, a on spremno odgovara: "Sve su bile najvažnije!"

- Svaka je ostavila trag i stvorila vrijednosti brenda. Teško mi je izdvojiti samo jednu ili dvije, jer uvijek živim zagledan u budućnosti. I ovih sam dana koncentriran na dvije nove kolekcije koje upravo radim. No, ako moram birati kolekciju koja je ostavila možda i najviše traga u javnosti, bila je to obljetnička kolekcija za desetu godišnjicu rada, kad sam u deset posebnih toaleta odjenuo deset svojih ambasadorica kao što su Ivana Delač, Jelena Rozga, Ana Radišić, Iva Šulentić, Tihana Zalepugin…. - priča Ivan.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 22.05.2019., Zagreb - Svecana dodjela nagrada istaknutim pojedincima iz javnog zivota najboljima u podrucju svojeg djelovanja odrzan je u Muzeju suvremene umjetnosti. Mirna Maras, Ivana Delac Djolo, Ivan Alduk, Pamela RamljakrPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Vrijeme pandemije želi što prije zaboraviti, jer bilo je to i vrijeme zagrebačkog potresa, koji se dogodio u trenutku kada je on bio gotovo pa spreman za otvaranje novog velikog dućana i showrooma na Zrinjevcu. A tada je - zatreslo:

- Po dobrom starom običaju, kod mene uvijek sve mora biti dva puta, tako smo i dva puta izvodili građevinske radove prije otvaranja novog prostora. To je "nebeski" scenarij koji ne želim nikome, ali činjenica je da smo i iz toga izašli jači i s novim dućanom na Trgu kralja Tomislava. Upravo po tom uspjehu želim pamtiti te nesretne dvije godine koje su iza nas. I želim dalje, grabiti u budućnost, nove projekte - govori Ivan, te tako naglašava svoju usmjerenost na dane koji dolaze. I baš zbog te zagledanosti u budućnost pitam ga koji bi savjet dao nekom mladom čovjeku koji pomišlja da moda bude i njegov poziv?

- Rekao bih mu da dođe u modni studio na staž, i tek nakon toga procijeni je li to posao koji želi raditi. Mladi danas imaju velike iluzije o tome što znači biti modni kreator, misle kako je to sve kreacija i igra. Ovo doista jest kreativno zanimanje, ali ono u kojem kreacija iza sebe mora imati ozbiljnu proizvodnju i plasman proizvoda u izuzetno zahtjevnim uvjetima - objašnjava.

