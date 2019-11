Iva Radić opisala kakva je Severina stvarno majka: 'Svjedočila sam'

Znam da jeste, znam da ste i Vi koji je gledate samo kao nekog lika sa televizije i kojeg smatrate da je znate samo jer vam je tv upaljen svakoga dana i mislite da je i ona u vašem dnevnom boravku... i da se eto istresete na nju nakon teškog dana, a teških je dana sve više, pa tad kaznite nekog tko vam je blizu... jer ona je netko tko vam se stalno “mota” po kuci s tog televizora, po kuhinji s tog radija... znam da ste i Vi svi danas duboko potreseni, tužni, zabrinuti, uplašeni , znam i one koji su sakrili suze, a i one koji otvoreno plaču... znamo svi mi da ovo traje onoliko dugo koliko taj dječak postoji, znamo da su svi njeni apeli bili pozivi u pomoć i vapaj mame koja viče: “ne dozvolite da ga maknu od mene...“, a mame to rade lavovski, a lavovi izgledaju opasno, ova je mama lavica al’ nije opasna, nikad prema svome sinu, nikad, svjedočim pred svim svetim što imam... koliko vas ima da to kažete javno? Da se čuje da je ona mama koja zna sve crtiće i sva imena svih junaka, i dinosaura,i svih čuda i čudesa dječijeg svijeta, koja priča jezikom iz crtića i koja zna svaki dijalog iz istog, mama koja je radila bezbroj stvari koje rade sve majke za svoju djecu, mama koju sam ujutra u pidžami sličnoj mojoj sretala pred školom dok smo se još pospane mimoilazile autima i dogovarale dječija druženja, a popodneva ponosno uredjena gledala predstave svog sina, ... ma da li se to treba uopće nabrajati? Kako se mami koja se prvih godina djetetovog života sama brinula o njemu smije dogoditi da ga nadalje ima samo 88 sati mjesecno... a nosila ga je pod svojim srcem 6,552 sati ? Koga da pitamo!? Svjedocila sam sretnom dječaku koji je cijeli život proveo s majkom. Odgovorna sam, kao i svi mi danas, da se to dogodilo... @severina ❤️

