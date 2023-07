Iva je odnijela pobjedu u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog', a sada odmara na Ibizi

Ivu Runjanin gledatelji su upoznali u prvoj sezoni popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' u kojoj je i odnijela pobjedu. Nakon showa se povukla iz javnosti, a aktivna je i dalje na društvenim mrežama gdje je sad otkrila da uživa na Ibizi i da je ondje i proslavila rođendan.

- Najbolji rođendan - napisala je Iva uz fotografiju. Objavila je i snimke s koncerta te je pozirala u badiću.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog' Goran Jurenec prvotno je izabrao Ivu, ali sudbina ga je ubrzo odvela u ruke druge žene. Simpatična Iva ubrzo nakon showa je otkrila kako Goran i ona su izgubili kontakt, a tada je otkrila i što joj je najviše smetalo kod tadašnjeg 'Gospodina Savršenog'.

- Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako - rekla je tada.

Nakon showa, vizažistica se krenula baviti marketingom, a njezina popularnost na društvenim mrežama rapidno je rasla.

