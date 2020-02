Ispovijest žrtve: 'Samo sam čudom ostao živ, čini mi se da je Trifunović bio drogiran'

Srpski glumac i lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izazvao je u noći sa subote na nedjelju prometnu nesreću na novosadskom auto-putu. Naime, kako javlja Kurir, Trifunović se kretao u smjeru Novog Sada svojim automobilom marke Audi Q2 kada se zabio u automobil marke Fiat koji je išao ispred njega.

Na mjesto nesreće odmah je došla Hitna pomoć, a vozač Fiata prevezen je u zemunsku bolnicu na dijagnostiku i daljnje liječenje. Nakon što je liječnički zbrinut Srđan Sekulović, muškarac koji je stradao pri naletu Trifunovićeva automobila, otkrio je za srpske medije detalje nesreće.

-Samo sam čudom ostao živ kada se Sergej Trifunović u punoj brzini zakucao u moj Fiat Stilo. Čudno se ponašao, pokazalo se da nije bio pijan, ali sumnjam da je bio drogiran - kazao je ozlijeđeni za Informer i dodao kako ga je Trifunović nakon svega izvrijeđao i prijetio mu.

Istaknuo je i kako su ga sekunde dijelile od sigurne smrti. - Krenuo sam po prijateljicu koja je bila u izlasku. Normalno sam vozio srednjim trakom kada mi se ogromnom brzinom približavao Audi. Vozio je sigurno preko 150 kilometara na sat po mrklom mraku. Spazio sam ga u retrovizoru, djelovao je kao da ne zna što bi, da li da me zaobiđe ili ne i odjednom me udario u zadnji lijevi dio. Od siline udarca zarotirao sam se 360 stupnjeva i udario u bankinu. Da je slučajno bio dan i da je bilo drugih vozila na putu netko bi me sigurno pokupio. Srećom pa u automobilu nije bilo žene i djece, nekoga bi ubio. To je strašno - ispričao je Sekulović.

Inače, ovo nije prvi put da Trifunović radi prometne prekršaje. Prije 20-ak dana zabio se u autobus na Novom Beogradu, a potom pobjegao s lica mjesta.

Nekoliko puta kažnjavan je zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, ali i zbog vožnje s nevažećom vozačkom dozvolom. U kolovozu prošle godine uhvaćen je i u ozbiljnom prometnom prekršaju na rijeci Savi u Beogradu.

Naime, na gliseru vrijednom najmanje 20.000 eura, Sea Ray 220, uhvaćen je kako divlja u gradskoj zoni rijeke pritom ugrožavajući ostala plovila. Ispostavlja se kako Trifunović nema dozvolu za upravljanje gliserom, a kada ga je policija zaustavila, kod sebe je imao samo osobnu iskaznicu.

