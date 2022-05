50 CENT, KUKU$...

Intervjuirao sam sebe, pa objavio sedam spotova: Ovo je Khanova hip-hop lektira

Uz to što je s podcastima, emisijama i hip-hop izvedbama jedan od najmarljivijih ljudi, barem iz te sfere hrvatskog showbiza, Khan je za Večernji list u petoj ediciji serijala "Hip-hop lektira" odlučio kojih to deset pjesama, odnosno 'stvari' on smatra lektirom