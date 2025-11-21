Ima 55 godina i tijelo tinejdžerke, a sad je otkrila bizarnu tajnu izgleda: 'Svaki dan ovo radim umjesto tuširanja'

Andréa Sunshine, fitness baka koja svojim izgledom prkosi godinama, na internetu je već poznata po svojoj ultra-zategnutoj tjelesnoj građi i neobičnim trikovima za zdravlje. Ranije je priznala kako u svrhu održavanja savršene forme pojede čak 5400 jaja godišnje, a sada je sa svojim obožavateljima podijelila novi, još bizarniji ritual za postizanje mladolikosti. Umjesto klasičnog tuširanja, ova 55-godišnjakinja koja svoje vrijeme dijeli između Londona i Rima, svakodnevno se, tvrdi, kupa u mlijeku, a inspiraciju za to pronašla je u priči o jednoj od najmoćnijih žena u povijesti.

- Oduvijek sam voljela istraživati priče o snažnim ženama, a kad sam čitala o Kleopatri, bila sam zaintrigirana. Koristila je mlijeko kako bi joj koža bila mekana i mladolika, i pomislila sam, zašto ne probati? - pojasnila je Andréa za Need To Know. Za nju ovaj čin predstavlja više od pukog tretmana ljepote - to je ritual posvećen samoj sebi. - Svaka žena zaslužuje trenutak brige o sebi, ritual samo za sebe. Za mene je ova kupka postala ritual ponovnog rođenja i povezivanja sa samom sobom - istaknula je trenerica.

Svoju je metodu demonstrirala i u objavi na Instagramu, gdje se u gornjem dijelu bikinija polijeva bočicom mlijeka. Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Dok su jedni bili zgroženi, ostavljajući komentare poput: - "Uzaludno trošenje mlijeka", "Moram se odmah istuširati" - drugi su se fokusirali na njezin provokativan nastup: - Imalo bi bolji efekt da si gola - pisali su joj. Andréa, koju komentari ne diraju, uz objavu je napisala: - Ljepota ne stari, ona se transformira u mom današnjem ritualu. Sjećam se Kleopatre i ponovno se rađam u svjetlost koja je oduvijek bila moja - stoji u opisu.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Andréa savjetuje dodavanje jedne litre kravljeg mlijeka i jedne žlice bademovog ulja u toplu vodu, a zatim namakanje u toj smjesi oko 30 minuta. Ona objašnjava da mliječna kiselina djeluje kao blagi piling, pomažući u uklanjanju mrtvih stanica kože, dok proteini i masti pružaju dubinsku hidrataciju. - Odmah nakon što sam uronila u kadu, osjetila sam razliku. Koža mi je odmah bila mekša - tvrdi Andréa i dodaje kako ovaj ritual za nju simbolizira poruku da žene nakon 40. godine nisu "za jednokratnu upotrebu", već postaju jače, intenzivnije i svjesnije onoga što žele.