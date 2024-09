Ilona odbila Ivicu nakon što je ljubio Amru pa otkrila: 'Imam strah, bojim se ako se stvarno zaljubim'

Tamara, koju je Ivo prethodne noći ljubio, stigla je pred njega. Složili su se da su zasad samo prijatelji, no postoji šansa da s vremenom to preraste u nešto više. „Ja sam emotivac i kad vidim da žena plače, da joj je teško... Ja sam vidio te suze u očima, i meni su natjerale suze u oči. Evo, i sad isto. Čekam te na farmi“, kazao je Ivo pa zaplakao. „Pitala sam se je li to ona iskrena suza, ali mislim da je“, priznala je Tamara. Milena je sjela i počela rešetati farmera kako bi mu dokazala da ne zna ništa o njoj. „Milena, oprosti, ali kad vidim onaj njezin pogled, kao da me ubija pogledom, sledim se!“ poručio je, a tek joj je, na njezin nagovor, obećao da će se te večeri oko nje potruditi. Ona mu je vrpcom svezala ruke, kako bi ga kasnije, simbolično, oslobodila straha – od nje same!

Ilija je bio spreman za svoje spojeve, a prva je na redu bila Jelica. Priznala je da joj je žao što je farmer odabrao Ružu, a ne nju.

„Nije napravio dobar izbor. Puno bolji smo izbor Mirjana ili ja za njega. Ali ja ne ljubim onog tko druge ljubi“, poručila je. „Ja vas vodim tamo tri, još se ne zna tko će koga ljubiti“, branio se farmer, kazavši da još nije donio konačnu odluku. „Ja i Ilija smo u vezi. Ima sve što ja tražim“, Ruža je bila sigurna, „Shvatile su one same što smo ja i ti“. „Još nisam utvrdio dok ne dođe na moju farmu“, oprezan je bio farmer, no poručio ipak da bi volio da Ruža uzme kartu u jednom pravcu.

Mirjana je poručila da je Ilija džentlmen, no previše vremena posvećuje samo Ruži. „Ne želim ići na njegovu farmu i ne želim ga upoznati više. Nije osoba za mene“, zaključila je. Amra i Ivica osamili su se kako bi porazgovarali, no njoj se nije svidjelo što stvari idu presporo. „U mene ima krvi koja je vatrena i pomalo hladna“, poručila je pa strastveno poljubila Ivicu pred očima ostalih damama, „Željela sam ga malo zavesti i probati. Ljubi se kao početnik“. „To što je napravila, nisam to očekivao. Bilo je slatko, ali kratko“, komentirao je farmer pa dobio još jedan vrući poljubac. „Opet se ljube! Ali dobro, što ćemo sad“, sve su iz daljine u nevjerici promatrale ostale Ivičine dame.

Petra je bila iduća uz Ivicu, priznavši da je malo razočarana jer se nadala da će biti prisniji, a kad ju je počeo ispitivati intimna pitanja, još se više iznenadila. „Apsolutno nema pravo to znati, dok ne postane netko, muškarac u mom životu“, kazala je pa poručila farmeru da se mora upoznati sa ženama na dubljoj razini. „Pa normalno da ću je to pitati. Ako smo otvoreni, pričamo o svemu. Ako se naljutila, to je njezin problem“, mislio je Ivica. Ipak, na odlasku, snažno ga je zagrlila i rekla da joj njegov zagrljaj puno znači.

Ivana je stigla iduća i priznala mu da je oduševljena njegovim ponašanjem na zadnjem tulumu jer je mislila da je dosta povučeniji:

„Ima u njemu i neke jačine i strasti! Pokazao mi je da je muškarac na nivou“. „Mislim da Ivana voli grublje muškarce, ali trenutno nisam u mogućnosti da joj to ispoštujem“, odgovorio je farmer. Na odlasku je i nju snažno privio uza sebe i pokušao poljubiti.

Ivica je otkrio kako su ipak sve ostale dame u drugom planu dok je Ilona tu, no zlatna djevojka njegovim je ponašanjem bila malo razočarana, iako je otkrila da joj se sviđa. „Imam strah, bojim se ako se stvarno zaljubim“, sramežljivo je otkrila, „Vjerujem da može nešto između nas biti“. „Ja sam siguran da je s Ilonom to – to. To je ono što je meni trebalo sve ovo vrijeme, ono što sam čekao“, kazao joj je.

„Voljela bih te pitati kako se Amra ljubi“, podbola ga je Ilona, a zatim odbila njegov poljubac jer nije osjetila da se trudi oko nje kao što govori, „Sad je na tebi, na tebi je da napraviš korak“. Darko je ugostio svoje dame. Priznao je da s Nikitom nikako ne može naći zajednički jezik: „Nije u mojem društvu dobrodošla“. Brankica je otkrila da je na sinoćnjem partyju otišla ranije spavati kako bi se njezin farmer mogao posvetiti svojoj zlatnoj djevojci Anamariji. Ipak, Darko je gledao samo nju, a dogovorili su i masažu: „Zgodna žena, sviđa mi se, moje tijelo je reklo to je to. Ne mogu lagati.“

Anita Martinović za kraj dana okupila je farmere i dame i za njih pripremila igru u kojoj su kandidatkinje morale pokazati koliko dobro poznaju svoje odabranike. Smiljana i Milena odbile su odgovarati na pitanja o Ivi, još jednom kazavši da ne znaju ništa o njemu jer im se nije približio. Iliju je razočaralo što Ruža nije imala sve točne odgovore. Na kraju igre, svaki farmer morao je odabrati pobjednicu, no neki su odlučili birati srcem, a ne pokazanim znanjem. Ilija je odabrao Ružu, Ivica Amru, Toni Valentinu, Zlatko Antoniju, Darko Brankicu, Željko Ines, a Ivo Tamaru. „Nisam pratio tko je pobijedio, srce je puklo za Ružu“, priznao je Ilija, a Brankica je smatrala da ju je Darko odabrao jer mu je najzgodnija. A kakva igra očekuje pobjednice i što donosi novo zajedničko druženje, pokazat će 'Ljubav je na selu', već sutra u 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

