Ovu su pjesmu svi pjevali prije 35 godina, a Igor Mirković je njenom obradom najavio novu sezonu CBS

Serija "Crno-bijeli svijet" u ponedjeljak 14. prosinca 2020. vraća se u program HRT-a, a njen koscenarist i redatelj Igor Mirković na Facebooku je najavio novu sezonu prigodnim videom.

- Od sljedećeg vas tjedna teleportiramo u 85. i 86. u vrijeme kad su ovu pjesmu znali i vrapci na grani, Gotovo je s reprizama, treća sezona sretno je završila, od ponedjeljka novih dvanaest epizoda, napisao je Mirković uz video kojeg je ekipa serije snimila na kraju treće sezone. Riječ je o obradi pjesme "Za milion godina", koju su u ljeto 1985. snimili tada najpoznatiji glazbenici bivše države, pridruživši se tako drugim zemljama koje su snimile svoje pjesme, te prihod od prodaje proslijedile gladnima u Africi. Između ostalih pjesmu su pjevali Jura Stublić, Massimo Savić, Aki Rahimovski, Zdravko Čolić, Marina Perazić, Željko Bebek, Doris Dragović, Zorica Kondža, Goran Bregović i drugi. glazbenici su izveli ovu pjesmu na osmosatnom koncertu 15. lipnja 1985. u Beogradu. Spot za ovu pjesmu prikazan je na televizijskim postajama diljem svijeta, a 13. srpnja 1985. je prikazan u okviru "Live Aid" koncerta u Londonu, na velikom video-zaslonu.

Ovaj spot je također uključen u "Live Aid DVD" izdanje, koje je objavljeno 2004. godine. Inače, četvrta sezona serije snimana je tijekom ove godine, a Igor Mirković je u razgovoru za Večernji list kazao kako im nije bilo lako.

- Sad kad je sve prošlo mogu reći da smo imali fantastičnu sreću i da smo u stotinjak dana snimanja neznatno mijenjali planove u odnosu na dolaske i odlaske glumaca koji su morali prelaziti granicu. Od svih nevolja koje smo mogli imati zapravo nas nije snašla ni jedna. Ali lako je sada o tome govoriti. Naša produkcija imala je puno neprospavanih noći: bilo kakav slučaj zaraze unutar ekipe doveo bi do prekida snimanja i gubitka velikog novca. Nama se to, srećom, nije dogodilo pa sada mogu reći da je tako dugo snimanje najbolja zaštita od zabrinutosti i crnih misli. Dok snimate, potpuno ste koncentrirani na to što radite i živite u svom malom balonu ekipe s kojom igrate zajedničku igru. Uz to, snimanje je došlo nakon perioda lockdowna u kojem nitko nije radio ništa pa su svi bili željni posla. Ako ova nesretna pandemija završi dobro i ako se ponovo vratimo nekakvom lijepom životu, moje će uspomene na to ljeto kad smo živjeli rizično, ali snimali prekrasno biti najljepše moguće, rekao je Mirković.