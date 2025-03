Igor Cukrov briljirao i odnio pobjedu: 'Ovo je bila najbolja imitacija Tonyja Cetinskog do sada'

Četvrta epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' gledateljima je donijela pravi vatromet emocija, energije i zabavnih trenutaka koji su raspametili publiku i žiri. Emisiju su ispunile uvjerljive transformacije kandidata među kojima je teško bilo izabrati najboljeg, no na kraju večeri najviše bodova prikupio je fantastični Igor Cukrov koji je u ulozi Tonyja Cetinskog oduševio izvedbom pjesme 'Opet si pobijedila'. „Donirat ću novce udruzi Duh – to je udruga koja pomaže djeci s posebnim potrebama. Moram pohvaliti i svoje kolege koji su večeras bili toliko divni. Drago mi je što sam pobijedio, ali da je bilo tko drugi pobijedio, rekao bih – super, neka je“, poručio je Igor, a žiri nije štedio riječi hvale nakon njegovog nastupa. „Prijatelju, ti si pobijedio! Ovo je izvedba koja je pobijedila!“, zaključila je

Maja Šuput koja je u četvrtoj epizodi zauzela mjesto Enisa Bešlagića u žiriju, a Goran Navojec se nadovezao komentarom: „Bilo je fenomenalno, kao što si vidio po našim reakcijama, kao što si i osjetio – jer ti kao izvođač osjećaš. Bio si fantastičan! S ovom pjesmom se dogodilo nešto. Ti si ovakvu pjesmetinu otpjevao s takvom nepodnošljivom lakoćom postojanja. Bio si briljantan.“ Mario Roth je dodao: „Igore, ovo je bila najbolja imitacija Tonyja Cetinskog do sada!“ Za kraj, Minea je zaokružila dojam: „Ovo je bilo toliko dobro. Vidio si i reakciju publike i nas svih. Ne znam je li nas itko od početka ovako digao na noge. Vrhunski si vokal! Bio si savršen u ulozi Tonyja, ovakve uloge ti očito dobro stoje.“ Nakon nastupa, Igor je podijelio svoje prve dojmove: „Moram priznati da mi je na nastupu bilo odlično, stvarno fenomenalno. Posebno mi je drago što sam dobio pjesmu Tonyja Cetinskog jer se u njegovim pjesmama jako lijepo snalazim – one su mi kao nekakav odušak. Da sam mogao birati pjesmu za pobjedu, bila bi baš neka njegova. Komentari žirija su me oduševili – bili su jako jezgroviti, ali su mi dali i konstruktivan savjet i dobru kritiku.“

Ostali kandidati također su oduševili originalnošću i scenskim nastupima, a pobjednica prošle epizode Mada Peršić ovoga puta je utjelovila omiljenu Severinu i izvela pjesmu 'Pogled ispod obrva'. Goran joj je uputio iskrene čestitke: „Ja ti zaista čestitam – bilo je super! Posebno mi se svidio glumački pristup cijeloj ovoj stvari. Mislim da si vidjela i po reakcijama publike, žirija i naših voditelja – to je bilo i više nego što smo tražili.“

Karnevalsko ludilo na pozornicu je donijela Marcela Oroši utjelovivši grupu Bellini s pjesmom 'Samba do Brasil'. Iako priznaje da nije priželjkivala plesnu transformaciju, iz nje je izašla prava latino Marcela. „Wow! Oduševljena sam – izgledaš senzacionalno, zvučalo je fenomenalno! Sve si nas digla na noge, čak i Gorana, koji se nevoljko diže – ali kad se digne, digne se kako treba!“, zaključila je Maja.

Kao popularni Baby Lasagna nastupila je Meri Andraković, a njezina energična izvedba pjesme 'Biggie Boom Boom' nikoga nije ostavila ravnodušnim. „Ples, brzo pjevanje, vokal – i sad mi je upravo došlo do glave koliko toga ima. Malo mi nije dobro“, rekla je u šali Meri prije nastupa, a njezinu izvedbu Maja je pohvalila riječima: „Izvedba je bila maestralna! Meni je ovo bio jedan od nastupa koji bih vratila na repeat.“. Mario se nadovezao komentarom: „Pojela si ovu pozornicu, zajedno s plesačima.“

Stela Rade još jednom je pokazala da je dorasla i najvećim izazovima, transformiravši se u neponovljivu Céline Dion s pjesmom „Hymne A L'Amour“, otpjevanoj na francuskom. „Ne može jače, ne može zahtjevnije“, rekla je Stela prije nastupa koji ne samo da joj je donio mnoštvo komplimenata, nego je i potvrdio izvrsnost njezinog vokala. „Stela, ovo je bilo čarobno – to je sve što ću ti reći“, izjavio je Mario, a Maja se nadovezala komentarom: „U jednom trenu si toliko lijepo pjevala da sam se stvarno iznenadila i pomislila – stara moja, kako ćemo mi rokati negdje zajedno!“

Posebno zahtjevan zadatak zapao je Domagoja Nižića koji je utjelovio upravo Maju Šuput s pjesmom 'Djevojačko veče', a publiku je oduševio pojavivši se na pozornici u istoj haljini kao i prava Maja. „Maja je carica, zabavna je... Inače ja treniram tenis tri do četiri puta tjedno i odgovorno tvrdim – za biti Maja Šuput nemam kondicije!“, izjavio je Domagoj kojemu se na pozornici pridružila i sama Maja. „Jako si lijep s mojom facom, moram priznati! Sviđaš mi se – iako to jako čudno zvuči. Sviđa mi se i tvoja visina, ali najviše tvoj duh, energija i vedrina. Donio si moju vibru i meni je ovo bio jedan od najzabavnijih nastupa večeras“, poručila je Maja.

Nakon Zdravka Čolića, Marko Bošnjak utjelovio je Miley Cyrus, a ova dijametralno suprotna transformacija bila je puni pogodak. „Totalno si ušao u lik i djelo – ti samo ideš prema gore i tko zna gdje će ti biti kraj“, zaključila je Minea, a Mario je dodao: „Marko, do sada si bio fantastičan, ali večeras – razvalio si!“

Večer je zatvorio Devin Juraj, utjelovivši Petra Grašu, što mu je, kako je rekao, najopasnija transformacija dosad. „Zna se da nije lako pjevati Grašu, a još je teže kad znaš da on to možda sluša i gleda.“ Maja je komentirala: „Rašpu si skinuo sjajno, bio si stvarno vjerodostojan – fizički i vokalno. Sjajan nastup, Devine!“ Četvrta epizoda emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' bila je dirljiva, duhovita, energična, kreativna i puna iznenađenja. Kandidati iz tjedna u tjedan podižu ljestvicu i oduševljavaju kombinacijom talenta, transformacije i predanog rada, a već iduće nedjelje u 20.15 donose novu rundu spektakularnih izvedbi!