Igor Bišćan već je 16 godina u braku sa samozatajnom suprugom Marijom, zajedno imaju 4 djevojčice

Uprava Dinama je smijenila Antu Čačića i sada objavila ime čovjeka koji će ga zamijeniti na klupi hrvatskog prvaka. Riječ je o Igoru Bišćanu, dosadašnjem izbornik naše U-21 reprezentacije. On se vraća u klub u kojem je proveo najveći dio karijere i nosio kapetansku traku momčadi. Karizmatičan trener i bivši Vatreni medijske stupce oduvijek je punio svojim sportskim i trenerskim uspjesima, a nikada ljubavnim skandalima.

Bišćan je u braku sa suprugom Marijom od 2007. godine, a vjenčali su se nakon tri godine veze. Marija je studirala ekonomiju kada su se upoznali, a ubrzo je postala najveća podrška nogometašu i pratila ga u stopu gdje god ga je karijera odvela. U braku su dobili i četiri djevojčice. Inače, Bišćanova supruga ni po čemu nije tipična hrvatska WAG-sica. Nema profile na društvenim mrežama, voli modu i minimalizam, u javnosti se pojavljuje vrlo rijetko, a prava rijetkost su i njezini medijski istupi. Poznato je i da su Bišćani veliki prijatelji s obitelji Mikić, a njihove zajedničke trenutke i uspomene s ljetovanja na svom je profilu na društvenim mrežama ranije objavljivala i naša uspješna manekenka Ljupka Gojić Mikić.

U jednom od rijetkih intervjua Marija Bišćan progovorila je o majčinstvu i izazovima s kojima se susreće kao majka četiri djevojčice.

- To je svakodnevna avantura, oduvijek sam znala da ću imati više djece jer sam to željela, ali četiri zaista nisam očekivala… Četiri cure su stvarno poseban izazov, makar mala djeca su mala djeca, neovisno radi li se o curama ili dečkima. To je četiri puta više brige, ali i četiri puta više ljubavi - kazala je Bišćan za Journal. Podsjetimo, Bišćan je trenutno izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine, a na klupi je naslijedio Nenada Gračana.

