Hugh Grant: Taksist mi je u Parizu oteo ženu

Poznati glumac Hugh Grant (58) gostovao je u talk showu Late Night with Seth Meyers i opisao neugodnu situaciju koju je doživio u Parisu, gdje je bio sa svojom suprugom Annom.

Hugh je objasnio da je usred vožnje taksijem sa suprugom shvatio kako kod sebe nema gotovine da plati vožnju, pa je zamolio vozača da ga odveze do bankomata. Kad su stigli do bankomata, Hugh je vidio da bankomat ne radi i krenuo natrag prema taksiju, no shvatio da je ljutiti vozač odlučio otići – s glumčevom suprugom u automobilu.

Grant nije precizirao kako se ta situacija završila.

– Uvijek u Parizu upadnem u svađu s taksistima – rekao je Grant i dodao da ga je supruga pitala zašto nije trčao za taksijem, a on joj je odgovorio da je vozilo išlo 50 kilometara na sat i da bi to bilo uzaludno.

Glumac i švedska producentica Anna Elisabet Eberstein (39) u braku su nešto više od mjesec dana.