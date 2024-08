Hrvatska pjevačica odbrusila hejterima: 'Hrvati su rodbinski povezani sa Sheeranom, on im je svetinja'

RED HOT CHILI PEPPERS

Mnogi zaboravljaju da je njihov početak prije 40 godina bio prilično težak, komercijalno potpuno neuspješan

Prije 25 godina Red Hot Chili Peppers objavili su album "Californication" koji je označio novi uzlet grupe i najavio srednju fazu rada u koju se uklopio i idući album "By The Way"