Hrvatica koja je potpuno zaludila Talijane: 'Sudjelovanje u showu promijenilo mi je život'

Ema Kovač, 25-godišnja hrvatska manekenka iz Čakovca, proteklih je mjeseci postala prava internetska senzacija, zahvaljujući sudjelovanju u popularnoj talijanskoj emisiji “Ciao Darwin”. Ema već nekoliko godina živi u Milanu, a nedavno je zablistala i na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu, gdje se pojavila s dečkom Gennarom Lillijem.

– Iskreno, nisam se nikad zaljubila u manekenstvo, ono mi se jednostavno dogodilo. U srednjoj školi sam imala afinitete prema manekenstvu, ali roditelji mi nisu dali da se bavim time prije nego napunim 18 godina. Onda me to pustilo, imala sam druge afinitete. Išla sam u srednju školu na engleskom jeziku i znala sam da želim studirati u inozemstvu. Zanimali su me arhitektura i menadžment. Nakon toga upisala sam ekonomiju na engleskom jeziku u Zagrebu, i preko prijateljica koje su se bavile manekenstvom došla sam do Tihane Harapin koja mi je kazala kako bih mogla probati nositi jednu reviju.

Dogodilo se da je na toj reviji u publici sjedila Žaklina Marin koja živi i radi u Milanu. Nakon revije me pitala bih li htjela doći u Milano. I eto, ona mi je sad modna agentica, pričala nam je Ema. Čim je došla u Milano, počele su je zvati agencije pa je nosila revije za najpoznatije kreatore.

– To ljeto u Milanu bilo je presudno. Odlučila sam napraviti pauzu na fakultetu i putovala sam svijetom. Nosila sam revije za kuće Versace, Cavalli, Armani, La Perla. U Americi sam radila za Sports Illustrated, Garnier, L’Oreal, priča nam Ema. No slavu je doživjela kada se pojavila kao prva Madre Natura (Majka priroda) u emisiji “Ciao Darwin”.

– I prije pojavljivanja u toj emisiji, kada bih rekla da sam iz Hrvatske, odgovorili bi mi: “O, pa sve su Hrvatice zgodne”. To su mi rekli ne samo u Italiji, nego i u Americi. To je neki stereotip koji je popularan u svijetu, a mi toga nismo svjesni. Što se tiče emisije “Ciao Darwin”, vodi je Paolo Bonolis, a on je jedan od najpoznatijih TV voditelja u Italiji. Pristala sam na to jer mi je agencija rekla da se radi o dobrom showu. No nisam se nadala da će tako ispasti. Instagram mi se rušio od količine poruka koje sam dobila i notifikacija od ljudi koji su me pratili. Lijepo je znati da sam nekima postala i uzor, kaže Ema. Sudjelovanje u tom showu donijelo joj je i novu ulogu. Veliki redatelj, oskarovac Paolo Sorrentino ponudio joj je da se pojavi u špici serije “Novi papa”. Svestrana manekenka lani je osmislila i svoj modni brend od prirodnih materijala, a nazvala ga je Ambinca.

– Ideja je uvijek postojala i bilo je samo pitanje vremena kada ću to pretvoriti u nešto konkretno. Tri godine radila sam na razvoju brenda i traženju partnera. Nije ga bilo lako pokrenuti jer je ekološki i održiv. Dosta sam putovala i stvorila kontakte u cijelom svijetu. Inače, svake godine odlučila sam dio prihoda dati u humanitarne svrhe, tako sam ove godine donirala za azil ‘Prijatelji’ iz Čakovca – priča nam Ema.

Ove je godine sudjelovala u još jednom showu koji se zove “Pecchino Express”. Odluka da nastupi u njemu promijenila joj je život, jer je tamo upoznala dečka Gennara.

– Riječ je o reality showu koji spaja dvije poznate osobe koje putuju kroz različite države s jednim eurom na dan. Parovi putuju svijetom i ispunjavaju različite misije, a onaj par koji dođe zadnji ide u eliminaciju. Upoznali smo se s nekim stvarima za koje nismo znali da postoje. Na tom putovanju upoznala sam posebnu osobu. Prvi korak napravio je on. Ja sam došla do finala, a on je bio eliminiran puno prije. Nakon toga dogodio se lockdown, no ostali smo u kontaktu. Kada smo se pojavili na Filmskom festivalu, naše slike su se pojavile u novinama u četiri države, a Vanity Fair nas je stavio na naslovnicu. Drago mi je da tako motiviramo ljude, veli Ema koja je završila fakultet, a sada se odlučila posvetiti svom brendu, ali i glumi.

- Upravo sam se zbog filma i preselila u Rim, gdje pohađam filmsku akademiju. Učim od poznatih redatelja, radim na dikciji talijanskog jezika, i već idem na audicije. To je nešto što želim od malena. U Čakovcu sam bila u dječjem kazalištu i na pozornici sam od pete godine. Sada se eto vraćam svojim dječjim snovima, za koje se nadam da će se ostvariti, zaključila je Ema.