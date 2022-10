Hrabro! Studentica se u finalu za Miss pojavila bez trunke šminke i osvojila svijet

Studentica Melisa Raouf ispisala je povijest na engleskim izborima za Miss i prva Missica u 94-godišnjoj povijesti pojavila se u finalu bez trunke šminke na licu. Raouf nije pobijedila, no svi mediji u Velikoj Britaniji, ali i u ostatku svijeta raspisali su se o njoj, pa čak i The Washington Post.

Za BBC je kazala kako se na to odlučila kako bi "prkosila beauty standardima".

"Godinama sam se osjećala nesigurno i bila sramežljiva, čemu su najviše pridonijele društvene mreže. Bila sam bombardirana uređenim i fotošopiranim fotkama", ispričala je finalistica.

Raouf se u finale izbora za Miss Engleske kvalificirala u lipnju nakon što je impresionirala suce u Londonu na polufinalu.

"Ovo mi puno znači jer osjećam da se mnoge djevojke različite dobi šminkaju jer su pod pritiskom da to čine", rekla je nakon prolaska u finale i dodala: "Nikada nisam osjećala potrebu da zadovoljavam standarde ljepote. Nedavno sam prihvatila da sam lijepa u vlastitoj koži i zato sam se odlučila natjecati bez šminke".

Također, rekla je kako se inače ne protivi šminki te da je i sama nekad nosi.

Titulu Miss Engleske osvojila je 26-godišnja inženjerka zrakoplovstva Jessica Gagen. Gagen se i prošle godine natjecala na izboru, a tada je bila prva pratilja.

"Tijekom srednje škole zadirkivali su me jer sam crvenokosa. Nisam to puno spominjala tijekom prošlogodišnjeg natjecanja jer sam veliki zagovornik ostavljanja negativnih stvari u prošlosti. No, činjenica je da nije nikad postojala crvenokosa Miss Engleske", rekla je Jessica za britanske medije.

