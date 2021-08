Hana Huljić: Imam dovoljno godina i rada iza sebe da bih se opterećivala time hoće li mi prezime diktirati karijeru

Kolovoz je iznimno važan mjesec za poznatu splitsku obitelj. Naime, 6. kolovoza Tonči i Hana Huljić predstavljaju javnosti nešto doista posebno. Autorsko djelo našeg poznatog skladatelja Tončija Huljića, prva pop-misa u svijetu, u sklopu Splitskog ljeta u Galeriji Meštrović, zajedno s instrumentalistima Madre Badesse, orkestrom i zborom pod ravnanjem maestra HNK Jure Bučevića te solistima Hanom Huljić, Lorenom Bućan i Karlom Vudrićem, imat će premijeru. Četrdesetak glazbenika raspoređenih na stubama Galerije Meštrović u Splitu priredit će pravi glazbeni spektakl. Prva pop-misa u povijesti spaja tradiciju klasičnih koncertnih misa kakve su pisali Beethoven, Mozart, Bach... s izričajem suvremene popularne i etno-glazbe svih kultura koje dotiču Sredozemno more. A koliko je to povijesno djelo, ne samo za Tončija Huljića već i za kompozitoricu Hanu Huljić (30), govori i činjenica da ona i sama smatra da joj je to kapitalno djelo karijere, nešto čime se dosad najviše ponosi.