Grupa Detour: 'Veseli nas što smo postali redovni  gosti Ruže'

Grupa Detour ove je godine, nakon 2017. ponovno nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji najbolji glazbenik. Nominacija je stigla na krilima odličnog albuma “Tour Detour”, te velikog koncerta u zagrebačkom Domu sportova. Godinom koja je iza njih iznimno je zadovoljan i frontmen grupe Detour Nenad Borgudan, koji je i autor gotovo svih pjesama ovog uspješnog pop-benda.

Ove godine ponovno ste nominirani za Večernjakovu ružu u kategoriji Glazbenik godine. Što za vas znači ova nominacija?

Ovo nam je druga nominacija za Večernjakovu ružu i zaista mi puno znači jer velika je stvar naći se na dodjeli tako respektabilne nagrade u tako bitnom glazbenom društvu i konkurirati za titulu glazbenika godine, naročito što su obzir uzeti glazbenici različitih stilskih izričaja pa je nagrada svojevrsni “overall“.

Kako gledate na konkurenciju? Tko vam je najveći konkurent?

Postoje izvođači sličnog izražaja, ali daleko od toga da ih smatram konkurencijom. Zapravo, ne znam postoji li ona uopće u glazbenom smislu. U mojoj glavi sam sam sebi najveći takmac i konkurencija i uglavnom je tako da kada sebe pobijedim, rezultat bude upravo onakav kakav ja, a ponekad i drugi, priželjkujemo. Često su to moji dobri prijatelji ili uvaženi kolege čiji rad i uspjehe više shvaćam kao poticaj nego kao konkurenciju.

Lani ste izdali album TourDetour, kako ste zadovoljni prijemom kritike i publike?

Početkom prosinaca prošle godine izdali smo peti studijski album i prijem kritike kao i publike je zaista sjajan. Album, kao i mnogi današnji albumi ima takvu sudbinu da mu je prethodio veći broj singlova, pa se iz te pozicije dijelom znalo o čemu se radi. Ono što raduje da smo s ostatkom pjesama uspjeli dobiti pravu albumsku cjelinu i da je taj skup pjesama prepoznat kao odličan album.

Album ste predstavili na koncertu u Domu sportova. Kakav je osjećaj nastupati pred nekoliko tisuća ljudi koji uživaju u vašim pjesmama?

Da, album smo predstavili na našem najvećem samostalnom koncertu do sada. Održan je u Domu sportova, i kao takav „najveći do sada“ predstavljao je i produkcijski najzahtjevniji pothvat s kojim smo se susreli. Bio je uključen velik broj ljudi, no sve je prošlo, mogu reći, bez ijedne pogreške. Atmosfera je bila sjajna, publika divna, glazbenici na visini zadatka i naravno da je osjećaj bio fenomenalan do te mjere da se čovjek lako navuče na njega i priželjkuje još, još i još….

Detour ove godine obilježava “nesretnih” 13 godina na sceni. Kada danas pogledate na sve što ste napravili, jeste li zadovoljni ili mislite da se moglo i bolje?

Možda smo u neko drugo vrijeme i na nekom drugom mjestu mogli i učiniti više i bolje, naravno, moglo je biti i gore, ali to nikada nećemo saznati. Živimo u specifičnom društvu i masovni ukus je dosta drukčiji od onog koji mi predstavljamo, tako da sam iz te pozicije prezadovoljan našim postignućima i time što nas prepoznaju i struka i publika.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i tko vam je pratnja?

Dolazim, pretprošle godine smo bili nominirani, prošle godine smo sudjelovali kao izvođači na dodjeli, a ove godine se ponovo pojavljujemo kao nominirani, tako da mogu reći da smo postali redovni gosti Večernjakove ruže. Drago mi je zbog toga. A kao i svake godine dolazim sa svojim prijateljima iz benda, dok nam se bolje polovice pridružuju na tulumu poslije dodjele.

Pogledajte i tko su najveće hrvatske zavodnice.