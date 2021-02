Goran Višnjić prisjetio se uloge koja ga je proslavila, obožavateljice 'luduju: 'Bacila bih se niz stepenice...'

Goran Višnjić na Instagramu se prisjetio uloge dr. Luke Kovača u seriji "Hitna služba", koja ga je i proslavila u Americi. Šibenski glumac postavio je fotografiju iz svoje prve sezone, na kojoj je uz njega i kolegica Julianna Margulies.

- A nagrada za najmasniju kosu odlazi...., našalio se Kovač i dobio brojne komplimente pratitelja, koji se rado prisjećaju njegove uloge.

- Htjela sam dati ime svom sinu po tvom liku, no moj partner nije bio oduševljen. Dogovorili smo se da mu damo ime Lucas, a ja ga potajno zovem Luka, napisala mu je jedna američka obožavateljica.

Foto: Instagram

- Bacila bih se niz neke stepenice da mi dr. Luka i njegova masna kosa bude doktor! Obožavala sam te u 'Hitnoj službi', dodala je druga pratiteljica.

Prije Hitne službe, Višnjić je glumio manje uloge u filmovima Mirotvorac (The Peacemaker), Dobrodošli u Sarajevo (Welcome to Sarajevo) i Practical Magic. Godine 1998. pojavio se u Madonninom glazbenom video spotu za pjesmu "The Power of Good-Bye", što ga je lansiralo u holivudske filmske vode. Pridružio se ekipi Hitne službe na snimanju šeste sezone (krajem 1999.), a 2008. postao je njen glavni glumac. Ugovorom je bio vezan za snimanje sve do trinaeste sezone, a daljnje produživanje njegove uloge u seriji nije bilo definirano. Pošto je serija s emitiranjem završila sredinom 2009. godine, Goran se pojavio i u zadnjim epizodama.