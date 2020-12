Goran Navojec: Nevjerojatno mi je da se uvijek prvo “skreše” budžet za kulturu

Četiri godine u žirijevskom stolcu showa “Tvoje lice zvuči poznato”, glumac Goran Navojec svjedočio je mnogobrojnim zahtjevnim i zabavnim preobrazbama. Bliži se završnica još jedne sezone omiljenog formata, a nama je odlučio otkriti dojmove o dosadašnjim transformacijama u emisiji te kako proživljava razdoblje pandemije.

– Mislim da je za opis moga radnog mjesta jako nezahvalno govoriti tko me najviše impresionirao jer iza svih njih stoji golem trud – ističe na početku razgovora.

Foto: Nova TV

Nije fer

– To su vrlo teške stvari koje oni rade, a kad dođe do finala, to će se najbolje očitovati. Ne bih mogao izdvojiti nekoga tko me posebno impresionirao, jer to nije fer prema njima – kaže Navojec kojeg smo upitali koga smatra najstrožim članom žirija. – Mislim da sam nekako ja najstroži, ali sam i vrlo potkupljiv i sa mnom se da sve dogovoriti – šali se glumac koji zaključuje da favorita nema jer kaže: “To je kao da majku pitate koje joj je dijete draže.”

Osvrnuo se i na situaciju s koronavirusom koji je ove godine prekinuo snimanje popularne emisije, a opisao nam je i kako je izgledao povratak na set.

Epidemiološke mjere

– Kad smo se vratili, pri svakom bismo se dolasku u studio prijavili, mjerili bi nam temperaturu, dezinficirali smo obuću i ruke, a natjecateljima su to posebno radili s maskama do momenta dok im ne stave šminku. Nakon toga ljudi koji su ispred kamere više ne idu u doticaj s drugim ljudima jer ne nose masku – objašnjava pa se dotiče stanja kulture usred pandemije. – Nevjerojatno je koliko režimi i korporacije u ovakvim situacijama uvijek prvo “skrešu” kulturu misleći da je najmanje bitna, a kad pogledamo danas oko sebe, ipak su tijekom povijesti kultura i umjetnost nešto što ostaje iza svih nas kulturnih i umjetničkih djelatnika, tako da je tu već pobjeda na našoj strani, bez obzira koliko nas u nekim trenucima stavljali na stranu – tvrdi Goran koji je u filmu “Mare” švicarske redateljice hrvatskog podrijetla Andree Štake nagrađenom na 70. Berlinskom filmskom festivalu prvi put utjelovio supruga svoje životne partnerice Marije Škaričić, a ona je ove godine nagrađena za ulogu Srcem Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu te na Mostar film festivalu.

– Film postiže fantastične rezultate. Nije svakidašnji ni uobičajeni i nije za široku publiku. Iako ljudi koji su film gledali u Konavlima, a nisu možda publika festivalskih filmova prepoznali su da funkcionira poetično i komunicira iz duše u dušu. Nema klasičan narativ koji bi čovjek jednostavno mogao prepričati – iskren je Navojec ističući kako film i dalje odjekuje na međunarodnim filmskim festivalima, ali se o tome malo piše jer su se takvi događaji preselili online.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 10.02.2017., Zagreb - Prva kostimirana proba i casting za novi film Antuna Vrdoljaka, "General" biografskom filmu o generalu Anti Gotovini. Antun Vrdoljak i Goran Navojec. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Važno je ako se radi o predstavi da se ona gleda u kazalištu, ako je riječ o filmu da se gleda u kinu, a ako se radi televizijska serija da se gleda na televiziji – govori te pa dodaje: ”Znali smo da ne radimo film koji je blockbuster.” Zanimalo nas je ima li novosti o nastavku hvaljene serije “Nestali”, autora Joška Lokasa, u kojoj je utjelovio Prku. – Serija je iz vizure HRT-a prošla odlično, a sada je izvjesno da će se snimati i iduća sezona. To samo za sebe puno govori o toj seriji jer HRT želi da “Nestali” ne nestanu – poručuje glumac, a naknadno nam je i sam Lokas potvrđuje da su ugovori za snimanje druge sezone potpisani.

Osim "Nestalih", veseli se i snimanju "Dnevnika velikog Perice" redatelja Vinka Brešana. - Mislim da će to gledatelji rado prihvatiti. Svi se nadamo da će biti više poslova, ali u ovome svemu najviše je nastradalo kazalište i nezavisna kazališna scena – suosjeća Navojec s kolegama. Kao i mnogi drugi glumci, smatra da je kazališna scena na ogromnom gubitku zbog odlaska glumačkih velikana i njegovih kolega Mustafe Nadarevića, Špire Guberine te glumice Vere Zime.

- Naš posao je takav da puno barijera pada i često miješate krv, znoj i suze. To nije kancelarijski posao i takva suradnja često postaje više od samog posla. Pogotovo kad stariji kolege nesebično daju savjete. Svi ti kolege, a pogotovo njih troje, iza sebe ostavljaju prekrasne uloge i puno ljudi će ih pamtiti po onome što su učinili u kazalištu, a "filmska vrpca" i televizija čuvat će njihov rad za čitavu vječnost. Osim što će živjeti vječno u mome srcu, tako će biti dostupni i generacijama koje dolaze – kaže za kraj Navojec.