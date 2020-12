Ispovijest Princa o tragičnom gubitku: Prošao sam pakao

Noć na farmi Princu donosi sjetne misli o domu i dalekoj Africi, no događaji iz njegove prošlosti nisu nimalo lake priče za laku noć. „Ja sam prošao pakao u mom životu. Hodao sam po cijevi u moru, 230 metara duboko, da bih mogao preživjeti. Mene više nije strah. Ali da povrijedim nekoga drugoga, to me plaši“, rekao je Prince kojemu je ovo razdoblje posebno teško jer se prisjeća napada u kojemu je izgubio dva brata.

U njihovoj zajednici u Nigeriji, kako kaže Prince, nije važno jesi li na misi ili u vlastitom krevetu, jer nikada nisi siguran od opasnosti. „Ima jedan moment u mom životu kada sam izgubio dva brata. Oni su bili blizanci, rođeni istog dana“, rekao je prisjećajući se napada, pa nastavio: „Išli smo na misu navečer. Napadači su bili ispred mene, nekih 50 metara. Dolazili su motorom i kombijem s oružjem. Okružili su čak i djecu na ulici, moju krv, moju braću. To ne mogu zaboraviti“.

Iako je, kaže, prihvatio da tako mora biti i da se to dogodilo, Prince se i tijekom boravka na farmi prisjeća tragičnog gubitka koji mu je obilježio život. „Kad bih sad vidio svoju mamu, ona bi plakala od sreće da me vidi da sam još živ. Bili bi zagrljeni sat vremena, bez odvajanja i bez priče“, priznao je Prince koji se posljednji put čuo s majkom kada joj je priopćio sretne vijesti da on i njegova djevojka očekuju prinovu.