Goran Belošević supruzi Eciji posvetio emotivnu objavu za poseban dan: 'Moj mali borac'

Ecija Belošević, supruga našeg poznatog glazbenika Gorana Beloševića (38), danas slavi svoj 37. rođendan, a povodom toga suprug joj je posvetio emotivnu objavu na društvenim mrežama.

- Najbolja ženica na cijelome svijetu danas slavi svoj ročkas. Moj mali borac i uskoro najbolja mama na svijetu - napisao je na Instagramu. Uz čestitku, priložio je nekoliko fotografija s njihovog prošlogodišnjeg bajkovitog vjenčanja, ali i fotografije iz privatne arhive.

U komentarima su se javili brojne pozante Hrvatice poput Nede Parmać koja im je čestitala godišnjicu, a Goran ju je podsjetio da je to bilo prije mjesec dana. Javila se i Nives Celzijus koja je čestitala rođendan "svojoj ljubavi".

"Sretan rođendan i sve najbolje joj želim", "Sretan rođendan gospođo Belošević", "Mlada gospođo Belošević i buduća mama želim ti sve najbolje za ročkas", "Sretan rođendan Ecija", "Sretan rođendan i sve najbolje želim", pisali su brojni drugi pratitelji.

Bubnjar grupe Pravila igre i bivša voditeljica vjenčali su se 10. rujna na otoku Vrniku pred oko 80 uzvanika, među kojima su bili i pjevačica Nives Celzijus, poduzetnica Snježana Schillinger, bivša kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, i članovi grupe Pravila igre. Za svoj veliki dan Ecija je odabrala je vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina.

Svoju vezu potvrdili su na ljeto 2016. godine, a da ih veže nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva, dalo se naslutiti početkom lipnja te godine kada je Ecija na svom Instagramu objavila snimku iz zračne luke u kojoj ju je nakon poslovnog putovanja dočekao Goran s njezinim psićem Riom. Kad je ugledao Eciju kako dolazi s prtljagom, Rio je nakratko pobjegao, a ubrzo ga je sustigao bubnjar sastava Pravila igre nakon čega je svoju odabranicu nježno zagrlio i poljubio.

Svoju vezu odlučili su potvrditi i zarukama nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

-Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- otkrio je Goran detalje svog plana koji mu je na kraju i uspio, a govor kada su konačno stigli do cilja potpuno je šokirao Eciju.

-Rekao mi je da laže već mjesec dana, a ja sam tada pomislila da je neki psihopata koji ima ženu i dijete. Počela sam se tresti. Kada je rekao 'digni se' tada mi je postalo sumnjivo, a onda je kleknuo i zaprosio me, ali ni toga se ne sjećam zato što sam počela jecati- ispričala je voditeljica.

Goran je odabrao skupocjeni prsten s 'princess cut dijamantom' koji je posebno za Eciju izrađen u Belgiji.

