Godinama se u tajnosti borila s ovim poremećajem, a pjevačica sada otkriva: Prenijela sam ga sinovima

Američka pjevačica Gwen Stefani iznenadila je obožavatelje priznanjem da ima disleksiju. Gwen nikada do sada nije javno govorila o tom problemu, pa su mnogi fanovi ostali potpuno šokirani kada je to spomenula u jednoj radijskoj emisiji.

Naime, Stefani tvrdi da je saznala da ima disleksiju tek kada su njezini sinovi Kingston (14), Zuma (12) i Apollo (6) počeli ići u školu.

Kazala je kako su im tada počele poteškoće s čitanjem. Ipak, dječaci pronalaze način kako živjeti s poremećajem brzine, preciznosti čitanja, ali i razumijevanja pročitanog uz strpljive i brižne nastavnike.

- Dječacima mozak jednostavno funkcionira drugačije, a mene muči me isti problem, prenijela sam ga genima - kaže Stefani.

Naime, ona se godinama trudila u školi no nikada joj nije uspijevalo pohvatati gradivo koje su njezini kolege s lakoćom svladali. Problemi nisu nestali ni kada je postala pjevačica u bendu No Doubt. Ovisila je o pomoći prijatelja i glazbenika u bendu, a ponajviše joj je pomogao bivši dečko Tony Kanal.

Ipak, ona nije bila svjesna da za sve to nije sama bila kriva već da je riječ o poremećaju, te je sve otkrila tek kada su njezinim sinovima u školi uočili isti problem.