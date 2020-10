Glumica iz serije 'Kralj Queensa' botoksom je popeglala bore, ali i postala neprepoznatljiva

Zvijezde Hollywooda obožavaju botoks i neki su umjereni s tim dok drugi nemaju mjere, a takvo pretjerivanje nekima je izmijenilo izraz lica i dovelo ih do neprepoznatljivosti. U ovu kategoriju glumica koje su pretjerale s botoksom definitivno spada i 50-godišnja glumica Leah Remini koja dobro pamtimo po ulozi u seriji "Kralj Queensa" koja ju je proslavila. Leah ne skriva da joj je botoks najbolji prijatelj i rekla je kako neće odustati od botoksa, a negira da je estetskim operacijama povećala grudi i usne iako fotografije iz njene mladosti i fotografije novijeg datuma pokazuju promjene i na tim dijelovima tijela.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL Creative Arts Emmy Awards 2019 - Arrivals - Los Angeles Leah Remini at the 2019 Creative Arts Emmy Awards held at the Microsoft Theatre on September 14, 2019 in Los Angeles, CA. O'Connor/AFF-USA.com Photo: PA Images/PIXSELL

- Da botoks je zaslužan za moj mladoliki izgled, ali na estetskim operacijama nisam bila iako mnogi tvrde da jesam - rekla je jednom prigodom glumica koja je dugi niz godina bila i članica Scijentološke crkve. Kada je napustila scijentologiju iznijela je u javnost brojne tajne o članovima ove crkve.

- Nakon što je izišla knjiga, počeli su mi se javljati ljudi koji su bili presretni što je netko javno progovorio o tome što se stvarno događa unutar scijentologije i koliko su očajni jer su zarobljeni mentalno i financijski. Nakon što mi se javila Amy Scobee, čiju su majku prisilili da se odrekne svoje kćeri jer je “izdala Crkvu”, odlučila sam snimiti intervju s njih dvije. Nisam znala što će ispasti iz toga, samo sam osjećala da to moram napraviti i nastao je i dokumentarac na ovu temu - rekla je prije dvije godine Leah.