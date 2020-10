Svi je pamte kao seksi Nikitu, a sada ima 49 godina i izgleda dosta drukčije

Krajem 90-ih s velikim zanimanjem pratila se serija "Nikita" u kojoj je glavnu ulogu agentice Nikite glumila Peta Wilson. Za ovu ulogu na audiciju se prijavilo 200 glumica, ali kada su producenti ugledali 27-godišnju Petu, odmah su odlučili kako je uloga njezina. Peta je tada još bila studentica glume i ova serija donijela joj je veliku popularnost, a gledatelji su napeto pratili kako se razvija kemija između Nikite i Michaela Samuella, kojeg je glumio Roy Dupuis.

Serija se snimala do 2001. godine, a nakon toga australska glumica nije ostvarila značajniju karijeru i svi je zapravo najviše pamte po liku seksi i neodoljive Nikite. Zadnji film snimila je 2015. godine i nakon toga posvetila se dizajnu donjeg rublja te u Los Angelesu otvorila vlastiti dućan nazvan ''Wylie Wilson'', ali zbog pandemije koronavirusa Peta je trgovinu zatvorila, a ugasila je i svoj web shop. Pobornica je zdravog načina života i obožava ronjenje i jahanje, a bavi se i slikanjem te je velika obožavateljica oldtimera.

Foto: AP1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. Film Premiere of The Water DivinerFilm Premiere of The Water Diviner Featuring: Peta Wilson Where: Los Angeles, California, United States When: 17 Apr 2015 Credit: Apega/WENN.comAP1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Peta možda više nema vitku liniju kao prije 19 godina kada je završila sa snimanjem serije i nije pristala na hollywoodske trendove ljepote i zadržala je svoje bore, ali ova 49-godišnjakinja i dalje ima svoj zaštitni znak – seksi glas. Svoj privatni život trudila se držati podalje od javnosti i poznata je samo činjenica da ima sina Marlowa iz veze s redateljem Damianom Harrisom.