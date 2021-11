Glumac za kojim luduju žene širom regije pojavio se u društvu nove djevojke

Na sinoćnjoj beogradskoj premijeri filma "Južni vjetar 2 - Ubrzanje" glumac Miloš Biković (33) došao je prvi put s novom djevojkom, koja je sve prisutne ostavila bez daha.

Naime, kako pišu srpski mediji, Miloševa djevojka se zove Ivana i mlada je pravnica, a ima 25 godina. Ona je pred početak premijerne projekcije s Milošem i njegovim kolegama provodila vrijeme, a na samoj premijeri je sjedila tik uz Bikovića.

Podsjetimo, Biković je ovog ljeta film promovirao i na Pula film festivalu, gdje je izazvao pravu pomutnnju među pripadnicama ljepšeg spola.

Foto: Amir Hamzagic/ATA Images/PIXSELL 02, November, 2021, Belgrade - The premiere of the film " South Wind 2: Speed Up" was held in Kombank Hall. Milos Bikovic. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages 02, novembar, 2021, Beograd - Premijera filma "Juzni vetar - Ubrzanje" odrzana je u Kombank dvorani. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages

Film "Južni vjetar 2: Ubrzanje" nastavak je filma i serije, koji su se s uspjehom prikazivali u svim zemljama regije. Krimić s elementima trlera bavi se temama kriminaliteta koji se događa u beogradskom podzemlju, a priča se gradi oko temperamentnih likova koji su čas heroji, a čas kriminalci.

- Razbojništvo je jedna od najstarijih profesija, isto kao špijunaža i još neke profesije, da ih ne nabrajamo… To je stvar tragedija ljudske duše. I ova priča u „Južnom vjetru“ je ne samo priča o kriminalu, nego prije svega je jedna dramska tragična priča o tomu kako jedan mlad, talentiran momak, koji je mogao da postane nešto lijepo, odlučio donijeti neke odluke zbog kojih ga je sistem uvukao u tu vrstu svijeta, rekao je Biković za HRT.

Dio filma sniman je u Hrvatskoj pa je bilo zanimljivo doznati kakve uspomene Biković ima na taj dio rada na „Južnom vjetru 2“: - Bilo je zaista lijepo, i želio bih zahvaliti upravi Kastva i Opatije, i HAVC-u zato što je to jedan dobar signal da i Filmski centar Srbije i HAVC mogu zajedno da naprave kvalitetan projekt, da bude gledan i u Hrvatskoj i u Srbiji. Mislim da je to dobar signal za regionalnu suradnju po pitanju filma zato što je film najugroženiji rascjepkavanjem tržišta na Balkanu. S obzirom na to da se razumijemo bez prevoditelja i govorimo skoro istim jezikom, mislim da je dobro da radimo zajednički projekt, istaknuo je Biković.

