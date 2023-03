Glumac otkrio detalje privatne zabave princa Harryja i Markle: 'Meghan je bila glavna i divlja'

Kraljevski par Meghan Markle i princ Harry privlače pažnju svakim svojim korakom i izjavom. Princ i njegova supruga druže se s mnogim poznatim licima, a neka od njih su bila i na njihovu vjenčanju te su svjedočila i zabavi koja je uslijedila nakon što su se kamere ugasile. Naime, u njihovo vjenčanje bile su uprte oči cijelog svijeta, a neki poznati kasnije su govorili o svemu što se događalo na slavlju. Među njima je i glumac Idris Elba, koji je tek sada otkrio neke zanimljive detalje, a prema njegovim riječima Meghan je dala sve od sebe na plesnom podiju. Barem tako tvrdi Idris, koji je otkrio kako je bilo na raskalašenoj zabavi i što se događalo iza kamera dugo u noć. Inače, princ Harry zamolio je upravo njega posebno da bude DJ na prijamu u Frogmore Houseu, gdje je zabava bila održana. Pritom je izjavio da je Meghan uživala i opustila se najviše od svih prisutnih.

- Mislim da je Meghan bila ta koja se stvarno opustila. Znate, bila je glavna, divlja, jako se zabavljala. Bilo je to njezino vjenčanje, tako da se najbolje provela - rekao je glumac.

Idris je prije vjenčanja Harryja sreo tek nekoliko puta, a ranije je priznao da je mislio da se šali kad ga je zamolio da bude DJ.

- Bilo je to nevjerojatno iskustvo, pripremao sam glazbu za tu večer. Osjećao sam veliki pritisak, ali bilo je super – rekao je glumac ranije.

Među slavnim uzvanicima na privatnoj zabavi bili su i Oprah Winfrey, David i Victoria Beckham, Amal i George Clooney, Sir Elton John, Joss Stone i drugi, a par se vjenčao 2018. godine. Harry i Meghan danas su roditelji dvoje djece te su se preselili u Ameriku i odstupili s kraljevskih dužnosti. Nakon preseljenja često su iznosili različite detalje o kraljevskoj obitelji, od ponašanja prema njima od strane zaposlenika palače do događaja koji su se odvili u četiri zida između njih i nekih članova obitelji.

Ovom temom posebno se bavio i princ Harry u svojoj knjizi memoara naslova 'Spare' ('Rezerva). Harry je tako pisao o tome kako ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao 'teškom', 'bezobraznom' i 'toksičnom', a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva.

