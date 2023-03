Glumica podivljala zbog buke pa sa suprugom i kćeri uništavala imovinu, intervenirala je i policija

Zadarska pivovara Brlog proteklog je vikenda slavila sedmi rođendan, a rođendansko slavlje pokvarila je policijska intervencija. Policajci su u subotu imali pune ruke posla pa su na istom mjestu intervenirali čak dva puta, piše Zadarski.hr. U policijskom izvješću stoji da su "ispred ugostiteljskog objekta iza 15 sati došli muškarac (1960) i žena (1969) koji su razbacivali stvari sa štandova i galamili te se nakon toga udaljili. Na isto mjesto, oko 21 sat, pojavila se ženska osoba (1985) koja je radila sličan nered u skladišnom dijelu. Ubrzo je stigla policija i uhitila mlađu žensku osobu."

Vlasnica pivovare Ana Teskera novinarima je kazala da su incident izazvali glumica zadarskog Kazališta lutaka, Gabrijela Meštrović Maštruko i njezin suprug slikar Igor Maštruko. Oni su, tvrde osobe koje su prisustvovale incidentu došli u vrijeme kada je glazbu puštala Mare Milin, poznata fotografkinja i DJ-ica koja je bila gost na ovom događaju. Muškarac ju je, pričaju svjedoci, odgurnuo s pulta i šutnuo skupu tonsku opremu, a potom počeo čupati kablove. Za to vrijeme njegova supruga je sa štandova bacala rukotvorine.

- Svi prisutni su vidjeli o kome se radi i ovo nije prvi put da nas se prijavljuje, zove policiju i inspekcije koje nikad nisu našli ništa sporno. Ne znam zašto uništavaju našu imovinu, niti što smo mi njima napravili. Sve se to događalo dok smo pekli humanitarni roštilj za jednu ukrajinsku obitelj, na terasi su bili roditelji s djecom i psima. Zaista ne znam što ih je toliko izazvalo na bacanje stvari i takvo histeriziranje. Prihvaćam da nekome može smetati buka ili što već, ali ovdje buke nema i ovo je prvi put da smo mi uopće imali proslavu rođendana. Da buka nije pravi problem najbolje govori to što policiju zovu i onda kad glazbe uopće nema, a na terasi sjedi dvoje ljudi - rekla je Teskera.

Nakon tog prvog incidenta, u večernjim satima dogodio se drugi u kojemu je sudjelovala kćerka bračnog para Maštruko. Ona je, kaže Teskera, došla na sporedni ulaz gdje je pogon za proizvodnju pive i počela bacati sve što joj se našlo pod rukom, uključujući i boce pod tlakom koje su mogle eksplodirati. zato je policija pozvana po drugi put.

- Ne znam jesu uopće svjesni kakva se katastrofa mogla dogoditi i što je mogla izazvati. Do sada smo pokušavali i tolerirali sve to, ali više nećemo. Sad ćemo i mi uzvratiti s prijavama jer ovako više ne ide - ljutito je izjavila vlasnica lokala.

O svemu se oglasila i glumica Gabrijela Meštrović Maštruko i kazala kako više nisu mogli izdržati buku kojoj su stalno izloženi. - Živim ovdje u Pet nebodera već 40 godina i mislim da imam moralno i ljudsko pravo ukazati na problem koji imamo, da ovaj teror bukom već jednom prestane! Svi imamo pravo na san i mir, a otkako nam je susjedstvo došla Pivovara Brlog mi nemamo ni jedno ni drugo. Osim što su proizvodnjom pive zasmrdili cijeli kvart do mjere da više ne mogu otvarati prozore iako sam asmatičarka, sada još rade koncerte tako da više uopće nemamo mira - rekla je zadarska glumica novinarima.

- Ne znam ni sama koliko smo ih puta molili da stišaju, da prestanu, ali bez rezultata. Prijavili smo inspekciji, više puta policiji, bila kod gradonačelnika, ali nas građane nitko ne štiti. I što da čovjek napravi u takvoj situaciji, kako da ukažemo na to da više ne možemo izdržati, eto, to vam je razlog zašto smo otišli tamo. Inače radim kao dramski pedagog, volim mlade ljude, volim glazbu, ali postoji vrijeme i mjesto kad se to može događati. Ako imaju dozvolu da proslavu rođendana, to ne znači da moraju maltretirati cijeli kvart - zaključila je Gabrijela Meštrović Maštruko.

VIDEO Sjećanje na velikog glumca Mustafu Nadarevića u HNK