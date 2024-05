Gledateljica zgrožena ponašanjem Mirka Fodora: 'Bilo me sram umjesto njega, nije mi simpatičan...'

Voditelji i urednici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' ovog tjedna sudjelovali su u popularnom trendu na društvenim mrežama i pokazali što je za njih normalno. Ova snimka zgrozila je gledatelje, a mnogi nisu mogli vjerovati što su voditelji i urednici sve priznali.



"Ja sam Maja Ciglenečki, vodim emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska' i normalno je da sam svaki dan budna u 4 sata, normalno je da ne spavam tijekom dana. Normalno je da su mi obveze u rasporedu nagurane jedna na drugu i normalno je da jedva čekam večer kad ću leći i zaspati. I idući dan sve ispočetka. Normalno je." "Ja sam Larisa Banek, izvršna urednica redakcije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Normalno je da me zovu 0-24." "Ja sam Branimir Farkaš, vanjskopolitički komentator u 'Dobro jutro, Hrvatska'. Za novinara je normalno da prati vijesti u 1 ili pola 2 u noći da bi saznao kako je prošlo Trumpovo suđenje u Sjevernoj Americi u njihovoj vremenskoj zoni i onda dva, tri sata nakon toga 1' do 8 dođe u studio i komentira to za sve gledatelje."

"Ja sam Davor Meštrović, urednik i voditelj emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Normalno je da nakon emisije zastanem na trenutak i razmislim gdje sam bio, kamo idem i kojim putem ću poći." "Ja sam urednica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' i zadužena sam za društvene mreže. Normalno da me mrze kad ih dođem snimati u redakciju." "Ja sam Ivana Štefelić. Normalno je da na praznik radimo, zovemo ljude, žicamo ih da nam dođu." "Ja sam novinarka, reporterka, urednica i voditeljica rubrike Magazin. Normalno da radim na 1. maj."

"Ja sam Ivana Vilović, urednica i voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' i naravno da sam poslije emisije gladna." "Ja sam Zrinka Štimac, jedna od urednica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', normalno da radim onaj dan u tjednu kad je naš dan, kao što je danas srijeda, pa bio to i praznik." "Ja sam urednica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Normalno da se emisija radi 0-24. Normalno je da me urednik zove u 6 sati ili 5 sati ujutro i kaže da je zapeo u prometu ili se razbolio i ne može doći na emisiju pa onda je sasvim normalno da brzo nađemo zamjenu i uvijek u tome uspijemo."

VEZANI ČLANCI:

Naime, gledatelji su bili izuzetno šokirani njihovim priznanjima... "Dragi ljudi, nije normalno da ne spavate i jedete normalno i uredno. Nije normalno da ste dostupni poslu 24 sata dnevno. Nije normalno za vaše zdravlje. Radi se da bi se živjelo, a ne živi se da bi se radilo. Želim vam puno sreće, zdravlja, slobodnih trenutaka i normalnog sna", poručio im je jedan gledatelj.

Jedna gledateljica se zatim osvrnula i na ponašanje voditelja Mirka Fodora u emisiji te otkrila što joj je zasmetalo kod njega. "Neki dan sam gledala emisiju gdje se ova divna, draga djevojka Maja Ciglenički pokušala našaliti, a Fodor ju je tako ružno poklopio da je mene bilo sram. Umisle se ljudi pa briju na vlastitu veličinu. Nikad mi nije bio simpatičan, a sad apsolutno shvaćam i zašto", napisala je ispod njihova videa koji su objavili na službenom Facebook profilu "Dobro jutro, Hrvatska".

VIDEO: William s njom vara Kate, a njen luksuzni život je gnjusna prevara? Glasine o lijepoj markizi