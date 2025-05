Gledatelji oduševljeni novom gošćom Nedjeljom u2: 'Super da ste je dobili, sjajna žena'

Voditelj i novinar Aleksandar Stanković najavio je novu gošću emisije "Nedjeljom u 2", a dolazi mu influencerica i spisateljica Kristina Kuzmič. "Putem društvenih mreža prate je diljem svijeta. Govori o majčinstvu i o tome kako nije lako biti roditelj. Kristina Kuzmič 'naš je čovjek' u Americi i u Nu2 prisjetit će se svojih početaka, od odlaska u SAD, preko bonova za hranu koje je dobivala kao samohrana majka do borbe za bolesnog sina", napisao je voditelj u opis objave. Ako je suditi prema komentarima ispod objave, gledatelji su oduševljeni odabirom gošće.

"Jedan od naših najboljih izvoznih proizvoda, super da ste je dobili za gošću", "Sjajna žena. Pratim je na društvenim mrežama već duže vrijeme", "Baš se veselim ovotjednoj gošći, izvanredna žena", "Super, jedva čekam", "Divna žena", neki su od komentara.

Inače, Kuzmič nije ni sanjala da će njezina životna priča postati izvorom inspiracije za milijune. Rođena u Osijeku, s obitelji je kao četrnaestogodišnjakinja emigrirala u Sjedinjene Američke Države tijekom ratnih zbivanja u Hrvatskoj devedesetih godina. Iako se njezina obitelj kasnije vratila u domovinu, Kristina je ostala u Americi, gdje ju je čekao niz izazova. Prošla je kroz teško razdoblje razvoda, samohranog roditeljstva, siromaštva i borbe s depresijom, radeći kao konobarica kako bi prehranila svoju djecu. Upravo su ti mračni sati oblikovali njezinu buduću misiju: postati drugima ono što je njoj samoj trebalo u najtežim trenucima – glas podrške i razumijevanja.

Prekretnica u njezinom životu dogodila se 2011. godine kada je pobijedila u reality TV natjecanju Marka Burnetta "Oprah’s Search for the Next TV Star". Sama Oprah Winfrey prepoznala je njezin jedinstveni talent, izjavivši: "Što je to NEŠTO?... To je tako šarmantno i karizmatično i povezano s publikom da se osjećate kao: 'Poznajem je, želim biti ona, ja sam poput nje'... Kristina ima sve to. Ona je 'IT PLUS' djevojka... Želim je gledati!" Pobjeda joj je donijela vlastitu kulinarsku emisiju "Ambush Cook" na Oprahinoj mreži OWN (Oprah Winfrey Network), no Kristina je uskoro osjetila poziv da svoju platformu iskoristi na drugačiji način.

Nakon suradnje s Oprah, Kristina je krenula vlastitim putem, stvarajući video sadržaje usmjerene na majčinstvo, odgoj djece i sve životne izazove s kojima se roditelji susreću. Njezini iskreni, duhoviti i često "bez dlake na jeziku" videi o roditeljstvu brzo su postali viralni fenomen. S više od milijardu pregleda videozapisa i impresivnom bazom pratitelja, koja broji preko 2,9 milijuna na Facebooku i više od 850.000 na Instagramu, Kristina je dokazala da njezina poruka rezonira s mamama, tatama, pa čak i onima koji nemaju djecu. Njezini sadržaji, koji potiču publiku da prioritet da svom mentalnom zdravlju, pružaju ohrabrenje, nadu i prijeko potreban humor.

GALERIJA Evo kako se s godinama mijenjala Tara iz Karme

Uspjeh nije došao preko noći, ali Kristina je brzo izgradila ime kao kreativna, ali nepretenciozna stručnjakinja za roditeljstvo. Mediji poput The Huffington Posta njezine su videe nazvali "roditeljskom komedijom u svom najboljem izdanju", dok je The Inquisitr pohvalio njezin "britki šarm". Časopisi People, Yahoo, Cosmopolitan, Us Weekly, Parents i mnogi drugi prenosili su njezine kreativne roditeljske savjete i jedinstveni humor. Kako je sama rekla u jednom intervjuu, ono što je započelo kao "zabavan hobi" pretvorilo se u "nešto veće, mnogo veće nego što je ikad očekivala", omogućivši joj da živi svoj "američki san" radeći ono što istinski voli.

Svoju mudrost i iskustva Kristina je pretočila i u knjige. Njezin prvijenac, "Hold On, But Don’t Hold Still", objavljen u veljači 2020. u izdanju Penguin Random House, brzo je postao bestseler i preveden je na osam jezika. U svibnju 2024. godine svjetlo dana ugledala je i njezina druga knjiga, "I Can Fix This! (And Other Lies I Told Myself while Parenting My Struggling Child)". U ovoj iznimno osobnoj knjizi, koja je privukla pažnju medija poput Good Morning America, The New York Timesa i časopisa People, Kristina otvoreno progovara o teškom putovanju svoje obitelji dok se njezin sin borio s depresijom i ovisnošću, nudeći čitateljima sirovu iskrenost i praktične lekcije naučene na teži način.

Osim online prisutnosti i pisanja, Kristina Kuzmič je tražena međunarodna govornica i komičarka. Održala je dvije uspješne nacionalne turneje, "Hope & Humor" i druge, nastupajući u preko 60 gradova diljem SAD-a i Kanade. Njezini govori i nastupi, prožeti prepoznatljivom kombinacijom ranjivosti, humora i dubokih uvida, dotiču se tema poput mentalnog zdravlja mladih, prevladavanja životnog stresa i pronalaženja slobode u autentičnosti. Kristina publici nudi praktične strategije za suočavanje s krizama, naglašavajući važnost pomaka od kontrole prema povezanosti, postavljanja vlastitih potreba kao prioriteta bez osjećaja krivnje te razbijanja stigme oko mentalnih poteškoća. Njezina poruka je jasna: moguće je prestati mrziti sebe bez da se mijenjamo, a prihvaćanje vlastite autentičnosti ključ je osobnog i profesionalnog uspjeha.

Unatoč svjetskoj slavi, Kristina ostaje čvrsto na zemlji, a njezina obitelj joj je najveća podrška i inspiracija. Živi u Južnoj Kaliforniji sa suprugom Philipom i troje djece – sinovima Lukom i Arijem te kćeri Mateom – za koje u šali kaže da su njezini "najvažniji, najisplativiji i najiscrpljujući klijenti" za koje obavlja poslove "sanitarnog inženjera, kuhara, vozača i gurua za rješavanje sukoba". Njezin suprug snažno podržava njezin rad, a majka u Hrvatskoj iznimno je ponosna na njezin uspjeh. Iako veći dio života živi u SAD-u, gdje je izgradila karijeru i odgaja djecu, Kristina nikada nije zaboravila svoje korijene. "Volim Hrvatsku! Svaki put kad dođem u posjet, i dalje se osjećam kao kod kuće", izjavila je, dodajući kako bi se idealno voljela vraćati svake godine. Njezina priča, dostupna i na njezinoj službenoj stranici kristinakuzmic.com, nije samo priča o uspjehu, već snažan podsjetnik na moć ljudske otpornosti, važnost suosjećanja i ljepotu nesavršenog, autentičnog života.