Gledatelji odlučuju: Prvi finalisti su Ana i Luka!

Nakon prošlotjedne prve emisije uživo ovogodišnje sezone „The Voicea“, u tijeku je druga polufinalna emisija u kojoj ćemo doznati finaliste. Za ulazak u finale bori se 8 natjecatelja, po dva iz svakog tima, a u finale idu samo četiri, dakle po jedan iz tima. Prošle emisije prvi su put, osim mentora, za svoje omiljene pjevače glasali i gledatelji. Upravo su oni, unutar svakoga tima, odabrali po jednog ili jednu za koga smatraju da zaslužuje polufinale. A oni su ovaj put jedini odgovorni za finaliste.

Drugu emisiju uživo otvorili su natjecatelji tima Damira Urbana. Prva je na pozornicu stala Ana Širić koja je pjevala pjesmu "Used to be young". Damir se na njezinu izvedbu pjesme ustao i zapljeskao.

"Ja sam kao prvo pobjednik ove sezone jer sam imao priliku upoznati tako mlade i divne ljude. Što se nje tiče i kako god glasala publika, oba dva kandidata, a ovaj čas govorim o njoj, ona je pobjednica za mene ove sezone", kazao joj je mentor.

Foto: Screenshot

Idući je zapjevao drugi natjecatelj tima Urban, Toni Šimonović i to pjesmu "Never tear us apart".

"Divno je kako on to izvodi, kako svoj potencijal upotrijebiti i da sve izgleda kako treba. Mislim da svi kolege sa naše scene mogu puno naučiti od njega", rekao mu je Urban.

Foto: Screenshot

"Svatko je imao izvedbu koja je bila osobna na svoj način, ja to ne bih uspoređivao, ali sada je na publici da odluči tko ide dalje", rekao je Urbanovom timu Dino. Gledatelji su imali vremena za glasanje i nakon određenog vremena glasanje je zatvoreno, a do prebrojavanja glasova imali smo prilike uživati u zajedničkom nastupu Tonija, Ane, Urbana i Pauline s Urbanovom pjesmom 'Mjesto za mene'.

Publika je odlučila da iz Urbanovog tima u finale ide Ana Širić, a Urban je zaključio da su za njega svi pobjednici. Toni se zahvalio svima na glasanju.

Idući tim na pozornici je bio onaj Davora Gobca. Prvo je zapjevao Luka Novokmet i to pjesmu "Sledgehammer".

"Ja sam osupnut. Moram reći da je jako napredovao naš Luka. Sad je princ, on pleše.. Odlično!", kazao je Gobac.

Foto: Screenshot

Idući je pjevao Sandro Bjelanović, pjesmu grupe Queen "Crazy little thing called love".

"Fraddy, Fraddy. Bio si odličan, Sandro je takav izvođač, ima neke svoje izraze, ima neku energiju tu oko sebe, a i on je puno napredovao od početka što se tiče tehnika, pjevanja", komentirao mu je mentor izvedbu.

Foto: Screenshoot

"Fantastični su, bravo dečki", poručila im je Vanna.

Dok se glasovi ne zbroje, na pozornicu su stali zajedno Luka, Sandro, Gobac i Gina i zapjevali pjesmu Psihomodo popa "Nebo".

Odlučeno je da u finale iz tima Gobac ide Luka!

"Ti si osvijetlio obraz tima Gobac ove sezone", poručio je mentor.

Idući tim nastupa Dinov, a tko su druga dva finalista, vidjet ćemo na kraju emisije.

Podsjetimo, ovu emisiju nastupaju: Natali Radovčić, Jakov Peruško Rihtar, Luka Novokmet, Sandro Bjelanović, Martin Kosovec, Sergej Božić, Ana Širić i Toni Šimonović.

