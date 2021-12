Glazbena senzacija iz Hrvatske: 'Tata mi je gradonačelnik, volim politiku, ali želim živjeti od glazbe'

Znate li tko je Fran Vasilić? Ako ste prosječni glazbeni konzument u Hrvatskoj, vjerojatno dosad niste čuli za ovo ime, no ako pratite društvene mreže i svjetske trendove, vjerojatno ste jedan od čak četiri milijuna pratitelja koliko ih je ovaj 21-godišnji mladić s Krka uspio skupiti u protekloj godini. Fran je tako na najbolji način iskoristio vrijeme tijekom pandemije, ali i shvatio moć interneta i društvenih mreža.

Album "Retrovizor" lani je snimio u vlastitom domu, a njegove pjesme uskoro su se našle na top-listama u Americi i Maleziji.

– Mislim da bih se počeo baviti glazbom kad-tad, ali mi je korona svakako posložila prioritete te, kako sam bio doma i imao puno više vremena nego inače, odlučio sam početi tad. Što se tiče objavljivanja na društvenim mrežama, to mi je jedino imalo smisla. Dio sam jedne od prvih generacija umjetnika koji su odrastali s internetom te sam htio to iskoristiti na najbolji mogući način – kaže nam Fran, koji ima i zanimljive glazbene uzore.

– Imam jako puno različitih glazbenih uzora. Od regionalnih glazbenika su to definitivno Tereza Kesovija i Oliver Mandić. Trenutačno bend Valentino Bošković radi jako kul stvari. Od stranih se jako ugledam na indie rock bendove ranih 2000-ih poput Strokesa i Black Keysa, ali slušam i novije izvođače poput Rexa Orangea Countyja i Gusa Dappertona – ističe mladi glazbenik koji se iznenadio kada je vidio koliko je dobio pratitelja iz cijelog svijeta.

– Kad sam izdao svoj prvi album "Retrovizor", nisam očekivao da će ga toliko ljudi čuti i prezahvalan sam na svoj podršci. Brojke na TikToku su nevjerojatne i teško je zamisliti da u jednom danu milijun ljudi vidi nešto što sam ja napravio i odluči da želi vidjeti još te zaprati. Pjesme pišem uglavnom po noći kad ne mogu spavati pa zapisujem misli koje me drže budnim. Zbog toga je tematski svaka dosta različita, nekad pišem o stvarima koje me muče kod drugih ljudi, nekad o stvarima koje me muče kod sebe, a nekad o stvarima koje nemaju veze ni sa mnom ni s ljudima u mom životu, ali i dalje želim nešto reći o njima – kaže Fran kojem je nevjerojatno da je njegova glazba hit na Dalekom istoku, a u Hrvatskoj još uvijek za njega ne zna puno ljudi.

– Primjerice, za zadnji single koji sam objavio, tj. obradu "Television/So Far So Good" Rexa Orangea Countyja snimljenu na mobitelu, dospio sam na 35 alternativnih top-100 ljestvica – u SAD-u, Nizozemskoj, Maleziji, Indoneziji, Francuskoj, Bugarskoj, ali niti na jednu Hrvatsku. Mislim da u Hrvatskoj ljudi baš ne koriste streaming-servise, barem ne onoliko koliko vani, već preferiraju ići na koncerte. To nije negativno, dapače, jedva čekam nastupati po Balkanu, ali vjerojatno objašnjava zašto imam globalnu, a ne domaću publiku – jer još nisam krenuo nastupati – mišljenja je Fran koji redovito komunicira s fanovima. Već je dobio i razne ponude, a bilo je i onih bračnih.

– Ima svega i svačega! Uglavnom su poruke jako lijepe i ljudi mi govore koliko im je moja muzika bitna, što mi je uvijek drago pročitati. Tu i tamo bude i koja bračna ponuda, nekad ponude i novac, nekad i vjenčanje u Dubaiju. U svakom slučaju ako mi propadne karijera imam siguran plan B – kaže mladi glazbenik koji nam nije htio otkriti kakav je njegov ljubavni status.

Fran se nedavno preselio u Zagreb, a prije toga živio je u Amsterdamu, gdje je studirao politologiju. "Krivac" za to je i njegov otac Darijo, koji je punih 28 godina gradonačelnik Krka.

– Definitivno je bio jedan od ljudi zbog kojih sam razvio interes za politologiju, ali su nam interesi unutar nje ipak nešto različiti. Ja sebe nikad ne bih mogao vidjeti u njegovim cipelama na čelu bilo kakve institucije. Više volim analitički dio politologije, pisati eseje i kritizirati kapitalizam. Trenutačno se želim profesionalno baviti glazbom, iako što dulje to radim, shvaćam koliko je stresno, tako da mi je plan raditi ovo dok god uživam, a ako i u jednom trenutku prestanem uživati, ili ću pauzirati ili naći nešto drugo. To je jedan od razloga zašto ne namjeravam potpisati dugoročne ugovore s diskografima. Eventualno razmišljam o pronalasku partnera za nekoliko pjesama, ali vidjet ćemo – otkrio nam je Fran koji priprema i nove pjesme i nastupe.

– Za ljeto 2022. namjeravam biti na nekoliko festivala u Hrvatskoj, a možda će biti i neki solo koncerti prije! Trenutačno sam najviše posvećen svom EP-u "The Very Last Thoughts on Earth" koji izlazi u 2022. s lead singleom "Maybe" – zaključio je glazbenik.

VIDEO: Božidar odbio kuhati i otišao kući. Napustio show dok mu je tim mahao