Nakon 15 godina napustila je HRT, a sada je otkriveno i gdje istaknuta reporterka nastavlja svoju karijeru

Dajana Šošić rodom je iz Brela, a već godinama živi u Zagrebu, gdje je u javnom servisu počela raditi kao studentica te ondje ostala gotovo 15 godina. Diplomirala je novinarstvo na Hrvatskim studijima u Zagrebu, potom magistrirala marketing na Ekonomskom fakultetu te završila doktorat iz komunikologije na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Dajana je odmah nakon završetka studija novinarstva nastavila raditi kao novinarka, reporterka, voditeljica i urednica u raznim informativnim formatima na javnom servisu. Odradila je nebrojeno mnogo javljanja uživo i izvještavanja s terena, a najviše je pratila rad Vlade te političke teme, što će nastaviti i na RTL-u.



„Nastavit ću raditi reporterski dio posla, izvještavat ću s terena, i to me najviše privlači i veseli jer sam to radila i prije. Najviše ću pratiti politička događanja, rad Vlade i Sabora, a po potrebi ću pokriti i druge aktualnosti. Što se tiče novinarskog dijela posla, tu sam stvarno sve radila - od uređivanja i vođenja dnevnika, radila sam kao reporterka, izvještavala s terena, dosta toga sam prošla, ali svaka nova promjena sa sobom nosi i novi poticaj i želju za napretkom, ali mogu reći da zaista imam bogato radno iskustvo“, otkriva Šošić koja se nedavno pridružila informativnom programu RTL-a te će je gledatelji odsad moći pratiti u emisiji 'RTL Danas'. Dajana na svoju novu poslovnu priliku vidi kao još jednu stepenicu više u svojoj novinarskoj karijeri te se veseli budućim zadacima i suradnji s novim kolegama.

Foto: RTL

„Raduje me promjena, iako mi se čini kao da već poznajem nove kolege i kolegice jer smo se godinama susretali na terenu, družili i surađivali. Puno lica znam otprije, cijenim ih i s te će mi strane biti lakše. Vjerujem da će sve biti dobro iako će mi sigurno trebati malo vremena da se uhodam, no nastavljam raditi ono što najbolje znam. Uzbuđena sam i sretna te se veselim početku rada i nastavku svoje novinarske karijere na RTL-u“, ističe Šošić. Osim novinarskog angažmana, Dajana trenutačno radi na promociji svoje knjige, doktorske disertacije „Utjecaj društvenih mreža na informativne programe javne i komercijalnih televizija“ te predaje nekoliko kolegija koji su tematski vezani za medije na Hrvatskim studijima.



Vrsnu reporterku Dajanu Šošić te njezina izvještavanja o aktualnostima u svijetu politike pratite u informativnim minutama emisije 'RTL Danas' svakim danom od 18.30 sati na RTL-u!

VIDEO Božidar odbio kuhati i otišao kući! Napustio show dok mu je tim mahao