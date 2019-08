Gdje su danas? Zbog serije su bili na vrhuncu slave, a onda su nanizali brojne skandale

Mnogi se još dobro sjećaju vremena kada su iščekivali nastavke kultne sapunice “Dinastije” te pratili intrige bogate obitelji Carrington. Serija se emitirala od 1981. do 1989. i imala je enormnu gledanost kojom je stekla titulu simbola jedne ere, 80-ih godina prošlog stoljeća i tadašnje pop-kulture.

Zacijelo ne postoji osoba koja se ne sjeća zlice Alexis, koju je tumačila Joan Collins, glumica koja nakon odlaska iz "Dinastije" objavila 13 knjiga, glumila u serijama "Roseanne" i "Guiding light". Unatoč godinama, slovi za jednu od najglamuroznijih zvijezda i već je 17 godina u sretnom braku s 33 godine mlađim suprugom, također glumcem Percyjem Gibsonom. U 2018. glumila je u seriji "Američka horor priča", a 2019. u "Hawaii Five-O". Ove godine u travnju zamalo je poginula u požaru koji je izbio u njezinom stanu u Londonu.

Foto: PA/Pixsell

Velika je protivnica plastičnih operacija, za razliku od njezine rivalke Linde Evans koja je u “Dinastiji” glumila od publike obožavanu Krystle Carrington.

U jeku popularnosti smatrali su je jednom od najljepših žena svijeta, ali podvrgnula se brojnim operacijama pa danas, u 75. godini života, iako to ne želi priznati, izgleda pomalo izobličeno. Prije nekoliko godina uhićena je zbog vožnje pod utjecajem opijata. Danas Evans vodi lanac fitness centara i napisala je nekoliko knjiga o ljepoti i zdravlju. Ima partnera koji je anoniman, a postoje glasine i da su se tajno vjenčali.

Danas 55-godišnja Heather Locklear stekla je slavu ulogom Sammy Jo, što joj je otvorilo vrata za brojne serije, poput “Melrose Placea”. Iza sebe ima dva propala braka, s Tommyjem Leejem i Richiejem Samborom, i godinama se bori s ovisnošću te je imala problema sa zakonom. Prošle godine dvaput su ju uhitili - zbog napada na svog partnera i ponovno zbog napada na policajca tijekom pijanstva.

Nakon tog slučaja, zatražila je profesionalnu pomoć u dugotrajnom liječenju u ustanovi mentalnog zdravlja, a krajem godine je prešla na čuvani psihijatrijski odjel.

Foto: Profimedia

Pamela Sue Martin ostala nam je u sjećanju po ulozi Fallon Carrington, a danas 64-godišnja glumica pomaže organizacijama koje se bave zaštitom rijetkih životinjskih vrsta te i dalje glumi, a neki od novijih filmova u kojima smo ju mogli vidjeti je "My Christmas Prince" iz 2017. godine.

Foto: PA/Pixsell

John Forsythe, najpoznatiji po glavnoj ulozi Blakea Carringtona, u travnju 2010. izgubio je bitku s rakom u 92. godini života 2010. godine. Iako mu mnogi pripisuju zasluge zbog glume, John je bio originalni glas Charlieja u "Charlijevim anđelima".

Foto: DPA/PIXSELL

Steven Daniel Carrington, kojeg je u početku tumačio Al Corley, a zatim Jack Coleman, među prvima je tumačio ulogu homoseksualca, što je bio svojevrsni presedan u ondašnjem televizijskom svijetu.

Corley je seriju napustio 1982., navodno nezadovoljan time što su scenaristi u kasnijim epizodama podilazili homofobnoj publici.

Foto: IPA/PIXSELL

Jack Coleman je nizao uloge u mnogim komedijama i krimi-serijama, a također se pojavio u "How to Get Away With Murder" i "Hawaii Five-O" u 2018. U braku je s glumicom Beth Touissaint od 1996. godine i imaju kćer Tess.