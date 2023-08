Franka Batelić pokazala kako sa suprugom uživa na Siciliji: Zaboravila sam koliko volim istraživati

Franka Batelić sa suprugom Vedranom Ćorlukom otputovala je na odmor u Italiji i zahvali se bakama i djedu što čuvaju malenog Viktora i Gretu dok njih dvoje uživaju u odmoru. Par je pobjegao na Siciliju odakle je pjevačica na Instagramu podijelila nekoliko storyja i objavila fotografiju iz Taormina.

- I dišeš i gledaš i osjećaš i diviš se. I iznenadi te neobičan osjećaj pripadanja mjestu. Koliko ljepote krije ova naša planeta.. Zaboravila sam koliko volim istraživati, izgubiti se hodajući da bi se ponovno našla… Hvala živote na podsjetniku. 🤍 Danas posebno osjećam snagu riječi jednog od meni najdražih tekstopisaca Jorgea Drexlera - “ Somos de ningun lado del todo y de todos lados un poco.” U prijevodu nekako ovako :” Nismo ni iz jednog mjesta u potpunosti, već iz svakog mjesta pomalo. - napisala je Franka.

U nedavnom intervju koji je dala za Gloriju ispričala je kako je sin Viktor povukao njezin karakter i veliki je brbljavac, dok je malena Greta više na supruga Vedrana.

VEZANI ČLANCI

- Naravno da me nekad dovedu do ludila, ali mislim da je to apsolutno normalno. No, naučila sam sama sebe smiriti prije nego što reagiram, jer što burnije reagiram, nastaje veći kaos - rekla je tada pjevačica i članica žirija showa "Ples sa zvijezdama". Osvrnula se tom prilikom i na neke napise o problemima u njezinom braku.

- Jako me to uznemirilo. Mlada sam ušla u šoubiznis i sjećam se da je izašla moja slika s tadašnjim dečkom na kojoj se ljubimo. Tada sam još teže to podnosila, ali s vremenom sam se naučila nositi s time. Ali kada to prijeđe granicu, onda ne znaš kako se nositi s time. Jako teško. Nas dvoje smo morali sagraditi štit kako nas to ne bi dotaklo. Zapravo mislim da nikada nisam u potpunosti naučila biti javna osoba - rekla je Franka koja je ove godine javnosti predstavila svoj kozmetički brend Frankly good.

VIDEO Ella Dvornik potvrdila je glasine o svom braku: Istina je, u procesu smo razvoda