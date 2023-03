Franka Batelić i Vedran Ćorluka plijenili pozornost na špici, s njima je bio i sin Viktor

Subotnje prijepodne mnogi provode na zagrebačkoj špici, a među njima se često znaju naći i brojna poznata lica. Današnji odlazak u centar Zagreba tako nisu propustili ni bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (37) i njegova supruga, pjevačica Franka Batelić (30). Franka i Vedran plijenili su poglede okupljenih, a s njima je u društvu bio i 3-godišnji sin Viktor. Franka je ovog puta zablistala u crnoj majici, tamnim trapericama i upečatljivom crvenom kaputu preko kojeg je nosila skupocjenu torbicu brenda Louis Vuitton. Vedran je pak na sebi imao traperice, crnu hudicu i preko nje plavi prsluk.

Foto: Neva Žganec/Pixsell

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima na popularnom Zrću, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu. Razdvojenost im je padala teško, no oboje su davali sve od sebe da uspiju. - Veze na daljinu su teške. No ako je ljubav dovoljno jaka, sve se može ostvariti, pa i takva veza - izjavila je na početku veze Franka. Svog je dragog ubrzo i posjetila u Moskvi koja ju je očarala. Njezini odlasci u rusku prijestolnicu postali su sve učestaliji, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. Bila je to još jedna potvrda iskrene i prave ljubavi.

Zbog Ćorluke je zavoljela i nogomet, a baš kao što je i on nju podupirao u glazbenoj karijeri tako je i ona njega često bodrila s tribina. Podrška nije izostala ni tijekom najvažnijih nogometnih manifestacija poput Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu i Rusiji te europskog prvenstva u Francuskoj. Puno su putovali zbog nogometa, a i rijetke slobodne trenutke najradije su provodili na putovanjima. Posebno primamljive bile su im egzotične lokacije, a nezaobilazna destinacija, naročito u blagdansko doba, već godinama im je i New York.

- Kod Franke mi se sve svidjelo, i to od prvog trenutka kad sam je upoznao. Pronašao sam ono što bih svakom muškarcu poželio da pronađe - izjavio je Ćorluka u jednom od intervjua za Story. Koliko je ponosan na svoju odabranicu nogometaš nije krio tijekom ni uoči Eurosonga 2018. godine na kojem nas je predstavljala upravo Franka.

Iste godine u srpnju par je organizirao i raskošno vjenčanje na jednom imanju u Istri, a u bračnu luku uplovili su uz hitove Tonyja Cetinskog. Danas uživaju u zajedničkom životu uz sina Viktora (3) i njegovu mlađu sestricu Gretu koja je na svijet stigla početkom studenog prošle godine.

Foto: Instagarm

