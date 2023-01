Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima

Kerekesh Teatar, iza kojeg stoje otac i sin, poznati kazališni i televizijski glumci Ljubomir (62) i Jan Kerekeš (35), na svojoj je Facebook stranici objavilo fotografije koje su odmah postale hit na Internetu. Na njima su prikazani muškarci, među njima i dvoje glumaca, kako kleče pred gulašom, a pratitelje je prizor izrazito nasmijao.

- Muškarci klečali na Trgu Sv. Vinograda i molili da gulaš uspije. Da nije ni prerijedak ni previše gust. Žene danas ne trebaju kuhati, nosimo im gulaš jer ih volimo takve kakve jesu. Puno pusa od Kerekesh Teatra i prijatelja - stoji uz objavu koju su podijelili na Facebooku.

"Za to vrijedi klečati, fino izgleda, dobar tek dečki", "Bravo! To su inteligentni muškarci", "Znači ovo je vrh, ljudi svaka vam čast, to je to", "Ekipa vi ste zakon. Ma ne zakon, nego kraljevi u smislu kao osobe", samo su neki od komentara.

Inače, fotografije su nastale nakon što su ovog vikenda na glavnom zagrebačkom trgu muškarci klečali i molili da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, ali i za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu.

VIDEO Slavni koji su nas napustili 2022. godine)