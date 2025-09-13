FOTO Zvijezda 'Kumova' pokazala zgodnog samozatajnog partnera i nedavno rođenu kćerkicu, uživaju

Zgodna 29-godišnja Šibenčanka, akademska glumica Mirna Mihelčić, koju je publika zavoljela kroz ulogu Matije Macan u seriji "Kumovi" - nedavno je zakoračila u najljepše životno poglavlje i postala je majka kćerkice Zore.

Sada je na Instagramu objavila neodoljive dvije fotografije svog misterioznog partnera, a kojemu još nije željela otkriti ni ime u medijima - kako gura kolica u kojima je njihovo dijete. Otkrila je kako su otputovali u susjednu nam Sloveniju, točnije u Ptuj, a gdje su se fotografirali i s prijateljima. Očito je kako Mirna uživa i živi punim plućima s budućim suprugom i predivnom kćerkicom Zorom.

Podsjetimo, u intervjuu za Večernji list u ožujku, Mirna je ekskluzivno govorila o svoj Zori i budućem suprugu, za kojeg je otkrila kako će mu uskoro izgovoriti i sudbonosno "da". Na pitanje kada će se vjenčati odgovorila je: "Uskoro". Dodala je i ovo o budućem suprugu: "Ne želim previše detalja otkrivati, jer smatram da je privatnost najvažnija. No za njega mogu reći da je divan otac i partner, a zajedno smo nekoliko godina", otkrila je samo za Večernji list.

"Ne mogu vam lagati da mi karijera nije važna i da ne volim svoj posao, ali cijeli život smatram da ću biti najsretnija u majčinskoj ulozi. Naravno, neću zapostaviti svoj posao jer ću se i dalje baviti time, ali jednostavno već kao djevojčica znala sam da je to moj pravi i istinski poziv. A nakon toga ide sve ostalo. I tako je danas. Neki će misliti da je ovo što govorim kliše, ali ja sam zaljubljena u svoje dijete i ne mogu je prestati gledati", otkrila nam je lijepa Mirna.

Foto: Instagram

Priznala nam je i kako je kćerkici odlučila dati ime Zora. - "Dobila je ime po mojoj majci koja se zove Zorana, i tu nije bilo dvojbe. Prije nego sam zatrudnjela znala sam da će se tako zvati. Za dečkića bi bio problem odabrati ime, no za djevojčicu sam znala da će biti Zora. Moja majka i ja smo jako povezane, a prije nego sam zatrudnjela rekla sam joj da ću, ako dobijem kćer nazvati po njoj. Mi i inače tako u obitelji nazivamo djecu po precima. Zapravo, razmišljala sam i o imenu Zorja, no ipak smo zajednički odlučili da će biti Zora", zaključila je, a više detalja o njezinu balansiranju privatnog i poslovnog života te ostalim detaljima - čitajte OVDJE.