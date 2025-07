FOTO Udovica Marka Babića doživjela tešku nesreću: 'Nije lako, ali idemo naprijed'

Arhitektica Tina Biloglav, životna partnerica publicista i pisca Marka Babića koji je prije dvije godine preminuo nakon hrabre borbe sa sarkomom, doživjela je tešku nesreću. Vijest je sama podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, otkrivši kako se već tjedan dana nalazi u bolnici zbog ozbiljne ozljede. U emotivnoj objavi opisala je kako su se njezini planovi u trenutku preokrenuli:

- Plan je bio da se danas okupimo i uz lijepe razgovore da bude s nama. Život je napisao malo drugačiji scenarij pa sam prije tjedan dana imala nesreću i završila s frakturom kralježnice - napisala je Tina, dodavši kako joj najteže pada odvojenost od obitelji. - Danas sam daleko od naših cura, od obitelji i nije lako, ali idemo naprijed - poručila je optimistično. Njezine riječi mnoge su podsjetile na Markovu filozofiju života koju je opisao u svojoj knjizi, a koju Tina i njihove kćeri nastavljaju živjeti.

Posebno dirljiv dio njezine objave bila je zahvala šogorici, koja je bila uz nju u najkritičnijim trenucima nesreće. - Htjela bih se zahvaliti ovoj svojoj šogorici koja je bila uz mene cijelo vrijeme, dok smo čekali hitnu me hladila, bila sa mnom sve do bolnice, sa mnom se smijala, a kad bi me odvezli na CT i rendgen je plakala - napisala je Tina u objavi koju možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Marko Babić preminuo je na današnji dan 2023. godine, a njegova borba s teškom bolešću i način na koji je o njoj otvoreno govorio inspirirali su tisuće ljudi diljem regije. Njegova knjiga "Putovanje zvano igra" postala je vodič za mnoge koji se suočavaju s najtežim životnim bitkama. Tina je, kao i uvijek, bila njegov najveći oslonac, a sada, suočena s vlastitim iskušenjem, ponovno pokazuje nevjerojatnu hrabrost i otpornost.