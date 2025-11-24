FOTO Supruga Zlatka Mateše objavila fotke s prezgodnim sinom Rokom! 'Došao je kući za praznike'

Blanka Mateša, supruga predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše, na svom je Instagram profilu podijelila dirljive fotografije sa sinom Rokom, a u objavi nije propustila istaknuti ni njegov najnoviji uspjeh. Na fotografijama majka i sin poziraju u zračnoj luci, jer se Roko, koji studira u Sjedinjenim Američkim Državama, vratio kući kako bi proveo blagdane s obitelji. "Roko je uspješno položio sve ispite prvog semestra prije roka, teniska sezona za ovu godinu je završila, a on je sada napokon doma za praznike. A materi srce ko kuća", napisala je ponosna Blanka, koja je uz emotivne riječi podijelila sretne trenutke s obitelji.

Blanka je dočekala sina u elegantnom sivom kaputu, s raspuštenom kosom, a njezino opušteno, ali istovremeno sofisticirano izdanje dodatno je uljepšao njezin mali ljubimac - psić kojeg je držala u naručju. S osmijehom na licu, Blanka je zračila srećom i ponosom jer je njezin sin napokon bio kod kuće.

Iznenada preminuo influencer u dobi od 27 godina, obožavatelji šokirani

Objava je izazvala oduševljenje među njezinim pratiteljima, koji su u komentarima dijelili svoje dojmove i uputili brojne komplimente. "Zgodan nemoguće! Blago majci!", "Predivni ste", "Bravo za sve uspjehe, a i zgodan je kao majka", "Lijepi ste, pravo blago", samo su neki od komplimenata koji su pristizali.

Roko, koji studira u SAD-u zahvaljujući sportskoj stipendiji koju je osvojio svojim iznimnim teniskim talentom, često je u centru pažnje zbog svojih uspjeha, ali i zbog obiteljske podrške koju nesebično prima. Blanka je svog sina dobila u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom, a osim Roka, ima i sina Brunu. U prosincu 2023. godine Blanka se udala za Zlatka Matešu, s kojim je sada u skladnoj i sretnoj obiteljskoj zajednici. Zajedno su izgradili čvrste temelje obiteljskog života, koji je ujedno i izvor njihove unutarnje snage i sreće.