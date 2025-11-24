Naši Portali
WOW!

FOTO Supruga Zlatka Mateše objavila fotke s prezgodnim sinom Rokom! 'Došao je kući za praznike'

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
24.11.2025.
u 18:19

Blanka je s ponosom istaknula kako je njezin sin došao kući iz daleke Amerike na božićne blagdane...

Blanka Mateša, supruga predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše, na svom je Instagram profilu podijelila dirljive fotografije sa sinom Rokom, a u objavi nije propustila istaknuti ni njegov najnoviji uspjeh. Na fotografijama majka i sin poziraju u zračnoj luci, jer se Roko, koji studira u Sjedinjenim Američkim Državama, vratio kući kako bi proveo blagdane s obitelji. "Roko je uspješno položio sve ispite prvog semestra prije roka, teniska sezona za ovu godinu je završila, a on je sada napokon doma za praznike. A materi srce ko kuća", napisala je ponosna Blanka, koja je uz emotivne riječi podijelila sretne trenutke s obitelji.

Blanka je dočekala sina u elegantnom sivom kaputu, s raspuštenom kosom, a njezino opušteno, ali istovremeno sofisticirano izdanje dodatno je uljepšao njezin mali ljubimac - psić kojeg je držala u naručju. S osmijehom na licu, Blanka je zračila srećom i ponosom jer je njezin sin napokon bio kod kuće.

Iznenada preminuo influencer u dobi od 27 godina, obožavatelji šokirani
1/3

Objava je izazvala oduševljenje među njezinim pratiteljima, koji su u komentarima dijelili svoje dojmove i uputili brojne komplimente. "Zgodan nemoguće! Blago majci!", "Predivni ste", "Bravo za sve uspjehe, a i zgodan je kao majka", "Lijepi ste, pravo blago", samo su neki od komplimenata koji su pristizali.

Roko, koji studira u SAD-u zahvaljujući sportskoj stipendiji koju je osvojio svojim iznimnim teniskim talentom, često je u centru pažnje zbog svojih uspjeha, ali i zbog obiteljske podrške koju nesebično prima. Blanka je svog sina dobila u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom, a osim Roka, ima i sina Brunu. U prosincu 2023. godine Blanka se udala za Zlatka Matešu, s kojim je sada u skladnoj i sretnoj obiteljskoj zajednici. Zajedno su izgradili čvrste temelje obiteljskog života, koji je ujedno i izvor njihove unutarnje snage i sreće.
Ključne riječi
sin majka Blanka Mateša Zlatko Mateša showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Hazl113
Hazl113
18:45 24.11.2025.

I koga to zanima.

