VIDEO Na nastupu Gorana Karana dogodila se nepredviđena situacija, a njegova reakcija sve je oduševila

Legendarni domaći pjevač Goran Karan ovih dana nastupao je na VIP otvorenju manifestacije Vinatlon u Karancu pred mnoštvom uzvanika. Večer je tekla u ugodnoj atmosferi, no usred izvedbe dogodila se nepredviđena situacija - iznenada je nestalo struje. Razglas se ugasio, glazba je stala, a publika je ostala u potpunoj tišini. Mnogi su se prestrašili potencijalnog prekida programa, no iskusni glazbenik imao je drugačiji plan koji će prisutni dugo pamtiti.

Naime, bez puno razmišljanja, Karan je pokazao iznimnu snalažljivost. Okrenuo se glazbenicima, zamolio ih da održe ritam i zatim je, bez mikrofona i ozvučenja, zapjevao svoj poznati hit "Lolita". Njegov snažan vokal ispunio je prostor, a potez je izazvao oduševljenje publike, koja mu se odmah pridružila u pjevanju te se tehnička nezgoda brzo pretvorila u prisan i nezaboravan akustični koncert.

Ovaj nesvakidašnji trenutak zabilježen je i podijeljen na internetu. Snimka neuobičajenog prizora brzo se proširila društvenim mrežama, a podijelio ju je i HRT Radio Osijek. Uslijedila je lavina pozitivnih komentara koji hvale Karanovu predanost i moćan vokal, ističući kako je pokazao što znači biti pravi glazbenik te kako se na nastupima vodi istinskom ljubavi prema glazbi i publici.

Podsjetimo, nakon više od šezdeset koncerata godišnje, nastupa od Varšave do Sydneya i publike koja ga prati diljem Europe i dijaspore, Goran Karan ovog se ljeta vraća ondje gdje je sve počelo – u Split. U petak, 5. lipnja 2026., u splitskom Poratu održat će koncert pod nazivom “‘Oćeš doć?”, večer koju sam opisuje kao povratak doma i početak jednog novog velikog glazbenog poglavlja.

“Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici”, poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem “‘Oćeš doć?”, koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu. Publiku očekuje koncertna produkcija kakvu Goran Karan inače donosi na međunarodne nastupe, ali ovaj put u intimnijoj atmosferi najveće koncertne dvorane u Splitu. Uz njegove najveće hitove i aktualni singl “Moje malo sve”, jedna od posebnosti večeri bit će i izvedba Puccinijeve arije “Nessun Dorma”, kojom će Karan još jednom potvrditi širinu svog glazbenog izričaja.

Na pozornici će mu se pridružiti i brojni glazbeni gosti. Marko Kutlić, ovogodišnji pobjednik Zagrebačkog festivala s pjesmom “Uzmi i drugi dio mene”, s Karanom će izvesti veliki hit “Priznaj mi”. Njihova suradnja proizašla je iz međusobnog poštovanja i zajedničke emocije prema glazbi koju obojica njeguju.

Poseban gost večeri bit će i Tedi Spalato, koji u Split dolazi izravno sa svog koncerta u Sloveniji, a publici će donijeti i izvedbu pjesme “Kuća naše pisme”, pobjednice Splitskog festivala. Na koncertu će nastupiti i Petar Dragojević s pjesmom “Tu Non Llores”, dok će splitska grupa Providenca, s kojom Karan godinama surađuje kao autor, dodatno zaokružiti dalmatinski glazbeni identitet večeri.

Koncert "'Oćeš doć?" održava se u produženom vikendu početkom lipnja, kada Split tradicionalno postaje jedno od najživljih odredišta na Jadranu, a organizatori ističu kako će publiku dočekati večer koja spaja vrhunsku produkciju, mediteransku emociju i atmosferu velikog domaćeg glazbenog susreta. Za mlađu publiku pripremljene su i posebne pogodnosti pri kupnji ulaznica putem Entrio.hr.

*dijelom uz pomoć AI