Nives Celzijus progovorila o prstenu koji je zbunio pratitelje: 'Krenula je navala čestitiki'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus oglasila se oko prstena koji je osvanuo na njeznoj ruci u jednom videu. Prsten je pomalo zbunio njezine pratitelje, a ona je odlučila otkriti o čemu je riječ.

- Jučer sam radila cijeli dan i samo je u nekom trenutku krenula navala čestitki pa da bih spriječila daljnje čestitarenje, nisam zaručena, ovo nije zaručnički prsten i nema nikakvu simboliku, nema nikakvo emotivno značenje, imam ga već 20 godina i mogli ste ga vidjeti već milijun puta, što na storyjima, što na objavama, samo se morate malo fokusirati i na neke druge stvari - kazala je.

Podsjetimo, Celzijus je poprilično zbunila svoje pratitelje. Glumica, pjevačica i spisateljica bila je na manikuri i pedikuri, a fotografijama svojih noktiju pohvalila se na Instagramu. U videu koji je nastao u salonu Nives je prvo pokazala sređene nokte na rukama, a potom i na nogama. No, njezini su nokti pali u drugi plan zbog zlatnog prstena koji je osvanuo na njezinoj ruci u jednoj od dvije snimke koju je objavila. Brojni obožavatelji bili su u čudu, a neki od njih pomislili su i kako se Nives u tajnosti zaručila.

U srpnju ove godine Nives, koju trenutačno gledamo u ulozi članice žirija showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' priznala je kako je sretna u ljubavi, no detalje o svom odabraniku nije htjela otkriti. – Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena – rekla je Nives za Story. Dodala je kako joj je ova godina bila izrazito emotivna i puna ljubavi te ima uzbudljive poslovne projekte kojima se veseli. Od 2014. godine, otkako se rastala od nogometaša Dine Drpiće, Nives Celzijus nije mnogo otkrivala o svom ljubavnom životu i u javnosti se nije pojavljivala s novim muškarcem. – Bilo je nekih simpatija, čak i pokoji dejt, ali onda sam shvatila da to nije za mene. Mislim da sam trenutačno previše sebična za ostvarivanje takvog odnosa. Uživam u poslu, obitelji i prijateljima i čini se da ne želim da mi netko naruši uspostavljenu ravnotežu – rekla je Nives u jednom intervju. S bivšim suprugom Dinom Drpićem, s kojim ima sina Leonea i kći Taishu, Nives je ostala u jako dobrim odnosima.