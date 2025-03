FOTO Naša proslavljena tenisačica javila se iz Meksika gdje uživa u luksuznom resortu: 'Dobro ti stoji'

Naša tenisačica Donna Vekić javila se na društvenim mrežama te otkrila da trenutačno uživa u Meksiku, a na Instagramu je podijelila djelić atmosfere iz luksuznog resorta, gdje se opušta uz more, finu hranu i treninge. Domaća tenisačica objavila je predivne prizore s plaže, kao i iz luksuznog Fairmont Mayakoba resorta. Uživala je u sushiju i čaši bijelog vina, no pritom nije zapostavila ni trening te je objavila i fotografiju iz teretane. Uz objavu je kratko napisala: "No pasa nada." "Želim tvoj raspored", "Prekrasna si", "Meksiko ti dobro stoji", "Najljepša žena na svijetu, iskreno sam rekao", samo su neki od komentara ispod objave koja ima preko 11.000 lajkova na Instagramu.

Podsjetimo, Donna je prošlog tjedna doživjela neočekivano težak poraz na WTA 500 turniru u Meridi. Hrvatska tenisačica je u svom prvom nastupu na turniru izgubila od 20-godišnje Australke Maye Joint, trenutačno 103. igračice na WTA ljestvici. Meč je završio uvjerljivom pobjedom Joint rezultatom 6:1, 6:2. Vekić je tijekom cijelog susreta imala poteškoća i osvojila je ukupno samo tri gema.

Dodajmo i da je Donna nedavno na Instagram pričama objavila fotografije s majkom Brankicom, kojoj je javno čestitala rođendan. Mama i kći pozirale su s pićem u ruci, a mnogi su zamijetili i da Donna nevjerojatno nalikuje na svoju majku. Inače, Donna potječe iz sportske obitelji. Njezina majka dugo je bila aktivna u atletici, a otac Igor bio je golman NK Osijeka. Majka joj, poput nje, ima dugu plavu kosu, vitku atletski građu i mladolik izgled, zbog čega uvijek privlači pažnju kad bodri kći na utakmicama.

Tenisačica često naglašava da su njezini roditelji ključna podrška u njezinu uspjehu te da joj pomažu na svakom koraku prema vrhu. Uz Donnu, imaju i sina Brunu, koji je pilot. Donnina baka Lidija također je bila povezana sa sportom, s obzirom na to da je bila profesorica tjelesnog odgoja.

Osim što Donna ima podršku obitelji, ima i onu emotivnog partnera uspješnog poduzetnika Krešimira Čoraka. Kako je Večernji list doznao i pisao u listopadu prošle godine, zajedno su se vratili iz Londona, a izvori bliski Donni i Krešimiru kažu kako je dvojac u vezi već dvije godine, kao i to da je poduzetnik bio podrška lijepoj Osječanki na putu do srebrnog odličja u Parizu. Naime, njihovi prijatelji otkrili su nam da se par upoznao preko Krešine kćeri, a nježno prijateljstvo s vremenom je preraslo u nešto više. Kako doznajemo, oboje su presretni, ne opterećuju se onime što im donosi sutra i uživaju u svakom zajedničkom trenutku

Uz to što su si međusobna podrška, Čorak i Vekić privatne živote drže za sebe. Međutim, oboje iza sebe imaju veze koje su u nekom trenutku zanimale javnost. Krešimir je tako pozornost medija privukao brakom sa Sanjom Duggan, jednom od najbogatijih Hrvatica koja već neko vrijeme živi i radi u Americi. Rastali su se 2019. godine, a završetku njihovog četverogodišnjeg braka kumovala je upravo udaljenost, s obzirom na to da je Krešo ostao u Zagrebu, dok je Duggan vrijeme provodila u Los Angelesu. Prije Sanje poduzetnik je bio u braku s Anom Hanžeković s kojom ima dvoje odrasle djece.

Lijepu i uspješnu Donnu su pak često povezivali s raznim muškarcima, većinom iz svijeta sporta, znatiželja javnosti bila je velika i zbog činjenice da je Osječanka u intervjuima uvijek pažnju poklanjala sportu, a ne svom privatnom životu. Poznata je njezina veza s 11 godina starijim švicarskim tenisačem Stanislasom Wawrinkom, a o njoj je i jednom progovorila 2020. godine: - Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana - kazala je naša tenisačica i priznala kako joj je to bila prva značajnija veza te da joj je prekid teško pao.

GALERIJA Pogledajte kako je bilo na koncertu Jelene Rozge u Samoboru